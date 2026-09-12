Reo ataca a guardia en intento de fuga en India: video impactante

Un intento de fuga quedó registrado por las cámaras de seguridad de una prisión en el distrito de Raisen, India, luego de que un reo presuntamente atacara a un guardia para intentar apoderarse de las llaves de acceso.
El hecho ocurrió el pasado 2 de septiembre y las imágenes fueron difundidas en redes sociales nueve días después. En la grabación se observa al prisionero, identificado como Nilesh, alias "Chhotel", cuando se acerca al área de acceso y comienza a interactuar con uno de los custodios.
Según las autoridades, el hombre habría utilizado una pistola de fabricación casera para atacar al guardia en la cabeza. Posteriormente, le lanzó chile en polvo a los ojos mientras intentaba aprovechar la situación para tomar las llaves y salir del recinto.
El enfrentamiento quedó registrado durante varios minutos. Aunque el custodio resultó afectado, logró enfrentarse al reo y evitar que escapara. Poco después, otros trabajadores del penal llegaron al lugar para ayudar a reducirlo y trasladarlo nuevamente a su celda.
Lo decomisado
Tras el incidente, las autoridades aseguraron una pistola de fabricación casera, cuatro cartuchos y un teléfono móvil. La investigación también estableció, según la policía, que Nilesh habría planeado su fuga durante varios meses.
El reo se encontraba en prisión preventiva por un caso de asesinato y enfrentaba además otros cargos. De acuerdo con la investigación, habría conseguido el arma con ayuda de un cómplice y la mantuvo oculta hasta el momento en que intentó concretar su escape.
Las autoridades iniciaron una investigación para esclarecer cómo el arma ingresó al penal y determinar las responsabilidades correspondientes por el intento de fuga.