Nathaniel Méndez-Laing es denunciado por su esposa

Nathaniel Méndez-Laing, futbolista del MK Dons y quien fuera seleccionado nacional de Guatemala, enfrenta un proceso judicial en Inglaterra luego de ser acusado de agredir físicamente a su esposa, Saira Méndez-Laing, en el domicilio que ambos comparten en Shenstone, Staffordshire. El incidente habría ocurrido en junio y, tras la intervención de la Policía, el jugador fue detenido y posteriormente acusado de agresión mediante golpes.
El futbolista, de 34 años, compareció ante el Tribunal de Magistrados de Cannock, donde negó el cargo en su contra. Méndez-Laing llegó a la audiencia utilizando muletas y se limitó a confirmar sus datos personales ante el tribunal. Durante la vista se expuso que Saira, madre de uno de los hijos del jugador, habría sufrido varios golpes en la cabeza y una lesión en el brazo. Según lo presentado ante la corte, la discusión habría comenzado por un desacuerdo relacionado con un teléfono, aunque el jugador sostiene que no hubo una agresión física.
Méndez-Laing deberá comparecer ante la justicia en enero
El caso continuará su curso judicial después de que el juez de distrito Joseph O’Connor concediera la libertad bajo fianza con condiciones al futbolista. Méndez-Laing deberá presentarse nuevamente ante la justicia en enero del próximo año, cuando está previsto que se lleve a cabo el juicio. Los cargos fueron autorizados por la Fiscalía de la Corona (CPS) el pasado mes, mientras que el MK Dons manifestó que no puede pronunciarse sobre un procedimiento judicial que permanece abierto.
En el ámbito deportivo, Méndez-Laing cuenta con una trayectoria que incluye pasos por clubes como Cardiff City y Wolverhampton Wanderers, además de su formación en las selecciones juveniles de Inglaterra. Con Cardiff disputó 20 partidos en la Premier League durante la temporada 2019-20 y marcó cuatro goles.
Su vínculo con Guatemala se debe a sus raíces familiares, ya que tanto su madre como su abuela materna nacieron en nuestro país. Llegó a disputar la Copa Oro 2023, varios partidos de Eliminatorias y de la Liga de Naciones de Concacaf, no llegó a anotar gol con la Azul y Blanco. El atacante contrajo matrimonio con Saira en junio del año pasado y actualmente forma parte de la selección guatemalteca.