Nathaniel Mendez-Laing confirma que su cirugía fue un éxito

El futbolista inglés-guatemalteco Nathaniel Mendez-Laing confirmó a través de sus redes sociales que la cirugía a la que fue sometido por una lesión en el tendón de la corva fue un éxito. El seleccionado nacional expresó su agradecimiento al personal médico del hospital Prince Grace y a los aficionados que le enviaron mensajes de apoyo durante este proceso. "¡La cirugía salió todo bien! Muchas gracias a los doctores y enfermeras, y de nuevo gracias por todos sus mensajes y apoyo. El camino a la recuperación comienza ahora", escribió el atacante de 33 años.
La lesión se produjo hace un par de semanas durante el encuentro frente a Cambridge United, cuando Mendez-Laing se resintió en pleno partido. Horas más tarde, el propio jugador confirmó que la dolencia requeriría una intervención quirúrgica, una noticia que generó preocupación tanto en su entorno como en el MK Dons, club al que pertenece y que compite en la League Two de Inglaterra. La baja llega en un momento clave de la temporada, obligando al equipo a reorganizar su esquema ofensivo.
Mendez-Laing vivía su mejor momento en la temporada
Antes de la lesión, Mendez-Laing atravesaba uno de los mejores momentos de su carrera. Se había convertido en una de las piezas más determinantes del MK Dons, registrando seis goles en cinco partidos y siendo reconocido como Jugador del Mes de la League Two por la PFA en noviembre. Su rendimiento reflejaba una notable regularidad y un impacto decisivo en el ataque, lo que hacía prever una temporada destacada tanto a nivel individual como colectivo.
Según estimaciones médicas, una lesión del tendón de la corva que requiere cirugía puede mantener al jugador alejado de las canchas entre tres y seis meses, dependiendo de la evolución de su recuperación y del trabajo de rehabilitación con el cuerpo médico del club. Si el proceso avanza de forma positiva, Nathaniel Mendez-Laing podría volver a la actividad competitiva entre marzo y mayo de 2026, con el objetivo de retomar el nivel que lo había consolidado como una de las figuras más importantes de la League Two.