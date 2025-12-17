Nathaniel Mendez-Laing deberá pasar por el quirófano

El fútbol guatemalteco recibió una noticia dolorosa tras confirmarse que Nathaniel Mendez-Laing deberá someterse a una cirugía en el tendón de la corva, luego de lesionarse en el empate 1-1 frente a Cambridge United, disputado en Stadium MK. El atacante de 33 años se resintió durante el encuentro y, horas más tarde, confirmó que la intervención quirúrgica será necesaria, lo que lo mantendrá alejado de las canchas en un momento clave de la temporada.
Mendez-Laing atravesaba un excelente presente con el MK Dons, siendo una de las piezas más determinantes del equipo. Había marcado seis goles en cinco partidos y fue reconocido como Jugador del Mes de la League Two por la PFA en noviembre, un premio que reflejaba su impacto ofensivo y regularidad. Sin embargo, la lesión frenó en seco ese gran momento, convirtiéndose en un duro golpe tanto para el jugador como para el club.
Mendez-Laing entre tres y seis meses de baja
El propio futbolista expresó su sentir a través de las redes sociales, dejando ver la mezcla de frustración y determinación con la que afronta este nuevo desafío. "Devastado con la noticia de necesitar una cirugía", escribió. "Trabajaré incansablemente para volver en forma y ayudar a mi equipo. Gracias por todos los mensajes de apoyo. Que comience el viaje".
Tras el partido el técnico del MK Dons, Paul Warne, explicó que el cuerpo técnico ya venía gestionando cuidadosamente la carga física del jugador de cara al exigente periodo navideño. "Nat sintió el isquiotibial. Hemos estado manejando sus minutos, no quería sacarlo el martes (contra Notts County), pero sabía que para que jugara partidos consecutivos teníamos que gestionarlo", señaló el técnico.
Warne añadió su sorpresa por la prontitud del percance: "No pensé que sería un problema tan temprano en el partido. Pero lo sintió, y eso es una preocupación". Ahora, el enfoque estará puesto en la recuperación de Mendez-Laing, con la esperanza de verlo regresar plenamente recuperado y volver a ser determinante en el terreno de juego.