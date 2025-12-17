 Nathaniel Mendez-Laing deberá pasar por el quirófano
Deportes

Nathaniel Mendez-Laing deberá pasar por el quirófano

Mendez-Laing será intervenido quirúrgicamente del tendón de la corva. El atacante guatemalteco llegaba en gran forma, con seis goles en cinco partidos y el premio a Jugador del Mes en League Two.

Compartir:
Nathaniel Mendez-Laing tendrá que ser operado - instagram @mendezlaing11
Nathaniel Mendez-Laing tendrá que ser operado / FOTO: instagram @mendezlaing11

El fútbol guatemalteco recibió una noticia dolorosa tras confirmarse que Nathaniel Mendez-Laing deberá someterse a una cirugía en el tendón de la corva, luego de lesionarse en el empate 1-1 frente a Cambridge United, disputado en Stadium MK. El atacante de 33 años se resintió durante el encuentro y, horas más tarde, confirmó que la intervención quirúrgica será necesaria, lo que lo mantendrá alejado de las canchas en un momento clave de la temporada.

Mendez-Laing atravesaba un excelente presente con el MK Dons, siendo una de las piezas más determinantes del equipo. Había marcado seis goles en cinco partidos y fue reconocido como Jugador del Mes de la League Two por la PFA en noviembre, un premio que reflejaba su impacto ofensivo y regularidad. Sin embargo, la lesión frenó en seco ese gran momento, convirtiéndose en un duro golpe tanto para el jugador como para el club.

Mendez-Laing entre tres y seis meses de baja

El propio futbolista expresó su sentir a través de las redes sociales, dejando ver la mezcla de frustración y determinación con la que afronta este nuevo desafío. "Devastado con la noticia de necesitar una cirugía", escribió. "Trabajaré incansablemente para volver en forma y ayudar a mi equipo. Gracias por todos los mensajes de apoyo. Que comience el viaje". 

Tras el partido el técnico del MK Dons, Paul Warne, explicó que el cuerpo técnico ya venía gestionando cuidadosamente la carga física del jugador de cara al exigente periodo navideño. "Nat sintió el isquiotibial. Hemos estado manejando sus minutos, no quería sacarlo el martes (contra Notts County), pero sabía que para que jugara partidos consecutivos teníamos que gestionarlo", señaló el técnico.

Warne añadió su sorpresa por la prontitud del percance: "No pensé que sería un problema tan temprano en el partido. Pero lo sintió, y eso es una preocupación". Ahora, el enfoque estará puesto en la recuperación de Mendez-Laing, con la esperanza de verlo regresar plenamente recuperado y volver a ser determinante en el terreno de juego.

Foto embed
Nathaniel Méndez-Laing en un partido con el MK Dons - MK Dons

En Portada

Oficializan restricción de circulación del transporte pesado durante festividadest
Nacionales

Oficializan restricción de circulación del transporte pesado durante festividades

08:01 AM, Dic 17
La FIFA define los premios económicos del Mundial 2026t
Deportes

La FIFA define los premios económicos del Mundial 2026

07:40 AM, Dic 17
Disparo accidental en supermercado de San José Pinula deja un heridot
Nacionales

Disparo accidental en supermercado de San José Pinula deja un herido

07:30 AM, Dic 17
Filtran imágenes de Nick Reiner horas antes de ser capturadot
Farándula

Filtran imágenes de Nick Reiner horas antes de ser capturado

08:02 AM, Dic 17

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Estados UnidosDonald TrumpFutbol GuatemaltecoEE.UU.#liganacionalredes socialesPNCReal Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
ai generado, corazón, cuerpo humano, anatomía, arterias, venas, cardiovascular, salud, circulación, cardiología, circulatorio, aorta, ventrículo, coronaria, organo, médico ,Pixabay
Salud

Alerta global: El 75% de la población no ingiere elemento esencial para un corazón sano

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Fotografía de 'Retratos masculinos', collages, un caballete usado y los premios Globo de Oro de Gene Hackman, parte de la Colección Gene Hackman, se exhiben en la casa de subastas Bonhams en Nueva York, Nueva York, EE , UU
Chismes

El patrimonio artístico de Gene Hackman recaudó tres millones de dólares en subastas

Emisoras  Escúchanos