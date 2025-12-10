Nathaniel Méndez-Laing gana el premio al 'Jugador del Mes'

El futbolista inglés-guatemalteco Nathaniel Méndez-Laing fue reconocido este miércoles con el premio al Jugador del Mes de la League Two de Inglaterra, galardón otorgado por la Asociación de Futbolistas Profesionales de Inglaterra (PFA). Este reconocimiento llega como resultado del sobresaliente nivel que mostró durante noviembre de 2025, mes en el que se consolidó como una de las figuras más determinantes del MK Dons.
Sus números durante noviembre hablan por sí solos. Méndez-Laing disputó cuatro partidos entre todas las competencias, registrando tres goles y dos asistencias. Su impacto se sintió tanto en la League Two como en la FA Cup, donde su explosividad, visión de juego y capacidad para desequilibrar fueron claves para que su equipo mantuviera un rendimiento ascendente.
Méndez-Laing recupera su mejor nivel
Lejos de conformarse, el atacante ha iniciado diciembre con un nivel igual de impresionante. En solo dos partidos disputados este mes, ya suma tres goles, manteniéndose como uno de los jugadores con mejor puntuación de rendimiento dentro del plantel del MK Dons. Su constancia y liderazgo ofensivo continúan impulsando a su equipo en un momento crucial de la temporada.
No obstante, el 2025 también dejó un sabor agridulce para Méndez-Laing en el ámbito internacional. Después de disputar sus últimos partidos con la Selección de Guatemala en septiembre, fue excluido de las convocatorias para las jornadas finales de la Eliminatoria Mundialista. Bajo la dirección técnica de Luis Fernando Tena, el atacante ya no fue considerado en octubre ni noviembre, periodo en el que Guatemala quedó sin opciones de clasificar al Mundial. Su futuro con la selección sigue siendo incierto de cara al año 2026.