Mastantuono rompe un récord de Messi casi 20 años vigente

Franco Mastantuono sigue dejando huella en el fútbol europeo. Con apenas 19 años y 28 días, el argentino se convirtió en el futbolista de su país más joven en marcar un triplete en alguna de las cinco grandes ligas de Europa. El atacante de la Fiorentina superó así un registro que Lionel Messi había establecido casi dos décadas atrás, cuando consiguió su primer ‘hat-trick’ con el Barcelona a los 19 años, ocho meses y 14 días.
El logro de Mastantuono llegó en un momento especialmente importante para la Fiorentina. Después de un complicado inicio de temporada, en el que el conjunto ‘viola’ perdió sus tres primeros partidos de liga y sufrió la salida de su entrenador Fabbio Grosso, el joven argentino apareció como protagonista ante el Venezia. Con dos goles prácticamente consecutivos desde fuera del área, fue determinante para darle la vuelta al marcador y encaminar a su equipo hacia sus primeros tres puntos del campeonato.
Mastantuono da destellos en el futbol europeo
La exhibición no terminó ahí. Después de que su compatriota Matteo Pellegrini ampliara la ventaja y antes del intento de reacción del Venezia, Mastantuono completó su triplete para sellar una actuación memorable. El encuentro terminó con triunfo de la Fiorentina por 4-2 como visitante, en el estreno de Paolo Vanoli al frente del equipo tras el regreso del técnico al banquillo toscano.
El récord que ahora pertenece a Mastantuono estaba en manos de Messi desde el 10 de marzo de 2007, cuando el entonces joven delantero del Barcelona marcó tres goles frente al Real Madrid en un histórico clásico que terminó 3-3. Aquel fue el primer triplete de los 48 partidos en los que el astro argentino consiguió tres o más goles con la camiseta azulgrana. Además, Mastantuono se convirtió en el jugador extranjero más joven en firmar un ‘hat-trick’ en la historia de la Fiorentina, superando el registro que pertenecía a Claudio Desolati.