 Sismo de 4.4 en Guatemala: Temblor de esta madrugada
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Temblor en Guatemala: Registran sismo de 4.4 en la madrugada

El Insivumeh reportó que un temblor se registró a las 02:17 horas de este sábado con epicentro en el océano Pacífico.

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El sismo ocurrió frente a las costas de Retalhuleu., Insivumeh
El sismo ocurrió frente a las costas de Retalhuleu. / FOTO: Insivumeh
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El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) reportó que este sábado, 12 de septiembre de 2026, se reportó un temblor de 4.4 grados en el territorio nacional; el epicentro del sismo fue ubicado en el océano Pacífico, frente a las costas de Retalhuleu.

Sin embargo, el movimiento reportado por sismología del ente científico no causó alarma entre la población. Los cuerpos de rescate tampoco notificaron emergencias o daños en algún tipo de infraestructura por este fenómeno.

El Insivumeh precisó que el sismo tuvo lugar a las 2:07:32 horas y que el punto del epicentro se localizó a 102 kilómetros de la cabecera departamental de Retalhuleu, 119 kilómetros de Mazatenango, Suchitepéquez y 122 kilómetros de la cabecera del departamento de San Marcos.

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La región epicentral se dio en el océano Pacífico.

¿Qué hacer en caso de temblor?

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) recordó que Guatemala es un país con alta actividad sísmica, debido a su ubicación geográfica y la interacción de las placas tectónicas que la atraviesan.

La entidad recomendó que cada hogar cuente con un Plan Familiar de Respuesta, y en caso de temblor, identifique las zonas seguras dentro de la vivienda, conozca las rutas de evacuación y tenga preparada la mochila de las 72 horas.

La mochila de las 72 horas debe contar con agua, alimentos no perecederos, documentos importantes, medicamentos, linterna, radio y otros insumos básicos, informó Conred.

La entidad agregó que la preparación anticipada permite actuar con mayor rapidez durante una emergencia.

Durante un sismo, es importante mantener la calma, alejarse de ventanas, estanterías y objetos que puedan caer, y resguardarse en un lugar seguro", subrayaron.

"Si es necesario evacuar, debe hacerse de forma ordenada, sin correr ni empujar. Una vez finalizado el movimiento, se recomienda verificar si existen daños en la vivienda, estar atentos a posibles réplicas y seguir únicamente las indicaciones emitidas por las autoridades", solicitaron.

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Mapa del sismo compartido por Insivumeh. - Insivumeh

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