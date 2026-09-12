Muere Luis Fermoso, reconocido periodista deportivo

La televisión deportiva española está de luto por la muerte de Luis Fermoso, periodista y conductor que destacó por su trabajo en algunos de los programas más reconocidos de Movistar Plus+. El comunicador falleció a los 53 años, después de una larga lucha contra el cáncer.
La noticia fue confirmada el pasado 5 de septiembre por la cadena, que compartió en sus redes sociales un mensaje de despedida acompañado de una fotografía del periodista. La publicación provocó reacciones de tristeza entre seguidores y colegas que recordaron su trayectoria y aporte al periodismo deportivo.
Hoy es un día muy triste para Movistar Plus. Ha fallecido nuestro querido Luis Fermoso. Una persona excepcional y un profesional admirable que fue desde el primer día el alma del deporte de esta casa. Su generosidad y optimismo estarán siempre entre nosotros. Descanse en paz", expresó el canal.
¿Quién era Luis Fermoso?
Fermoso ganó reconocimiento por su participación en espacios dedicados al fútbol y a la cobertura deportiva. Entre sus trabajos más recordados se encuentran "Informe Robinson" y "El Día Después", programas que le permitieron acercarse a distintas historias y protagonistas del deporte.
También colaboró en "Reportajes Vamos", otro de los proyectos de Movistar Plus+ en los que dejó su sello como periodista y conductor.
Su fallecimiento representa una pérdida para el periodismo deportivo español, especialmente para quienes siguieron sus intervenciones en televisión. Aunque la cadena no detalló públicamente las circunstancias de su enfermedad, confirmó que el comunicador enfrentó un proceso de cáncer antes de morir.
Con su partida, colegas y espectadores despidieron a una figura vinculada durante años a la información deportiva, cuyo trabajo permanece en la memoria de quienes disfrutaron sus reportajes y transmisiones.