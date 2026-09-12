 Muere a los 47 años el actor y modelo Cristian Belec
Farándula

Muere inesperadamente famoso actor de telenovelas a los 47 años

Muere reconocido actor y modelo de forma inesperada.

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Muere a los 47 años el actor y modelo Cristian Belec., Redes sociales.
Muere a los 47 años el actor y modelo Cristian Belec. / FOTO: Redes sociales.
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El mundo del entretenimiento argentino está de luto por la muerte de Cristian Belec, actor y modelo que falleció a los 47 años. La noticia fue confirmada por la Asociación Argentina de Actores y Actrices, que informó que el deceso ocurrió el sábado 5 de septiembre.

Hasta el momento no se han dado a conocer las causas de su muerte, por lo que la noticia ha generado sorpresa entre quienes conocieron su trayectoria en la televisión, la publicidad y la industria musical.

Belec desarrolló gran parte de su carrera como modelo y participó en campañas publicitarias tanto en Argentina como en otros países. Su imagen también estuvo presente en distintos proyectos audiovisuales, entre ellos los videos musicales de las canciones "El buen bailarín", "Pánico" y "Tu luz en mí".

Con el paso de los años, el argentino amplió su trayectoria hacia la actuación y consiguió participación en la televisión. Uno de sus trabajos más conocidos fue en la telenovela "100 días para enamorarse", producción que alcanzó gran popularidad y le permitió ser reconocido por un público más amplio.

Otras participaciones 

Además, Cristian Belec tuvo participaciones recurrentes en el programa "El Show Creativo", donde continuó vinculado a la industria del entretenimiento.

Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, seguidores y personas relacionadas con el medio artístico expresaron sus condolencias a sus familiares y allegados a través de redes sociales.

La Asociación Argentina de Actores y Actrices destacó parte de la trayectoria del intérprete y modelo al compartir el anuncio de su muerte. Por ahora, no se han informado mayores detalles sobre las circunstancias de su fallecimiento ni sobre una posible causa médica.

La inesperada partida de Belec deja una carrera desarrollada durante varios años en diferentes áreas del entretenimiento, desde la publicidad y los videoclips hasta la televisión.

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