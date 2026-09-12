 Resultado Real Madrid vs. Rayo Vallecano - Jornada 5 LaLiga
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El Real Madrid golea y se reencuentra con el triunfo en LaLiga

El Real Madrid se reencontró con la victoria al vencer 4-1 al Rayo Vallecano. Mbappé (doblete), Carreras y Bellingham marcaron; Camello descontó tras el descanso.

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Celebración del Real Madrid ante el Rayo Vallecano - EFE
Celebración del Real Madrid ante el Rayo Vallecano / FOTO: Agencia EFE
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El Real Madrid se reencontró con la victoria en el Santiago Bernabéu y superó 4-1 al Rayo Vallecano en la quinta jornada de LaLiga. El conjunto blanco, que necesitaba reaccionar tras el tropiezo de la semana anterior ante el Betis, resolvió el partido en un primer tiempo de autoridad, con un arranque rápido y una superioridad clara en el área rival. El Bernabéu, con más de 71 mil espectadores, vio cómo los locales imponían el ritmo desde el primer cuarto de hora y dejaban el encuentro encaminado antes del descanso.

El 1-0 llegó en el minuto 14. Florian Lejeune derribó a Álvaro Carreras dentro del área y el colegiado Víctor García Verdura señaló el penalti. Kylian Mbappé no perdonó: golpeó con la derecha al palo contrario al que se lanzó Emil Audero y abrió el marcador. Tres minutos después, el propio francés asistió a Carreras, que definió cruzado desde el centro del área para el 2-0. El lateral izquierdo, muy activo en ataque, firmó así uno de los momentos más celebrados de la noche. El 3-0 lo cerró Jude Bellingham en el 35, al rematar al primer toque un centro atrás de Vinícius Júnior tras una jugada por la banda izquierda.

El Real Madrid fue de más a menos

El Rayo no se rindió. Al inicio de la segunda parte, un error en la salida del Madrid —con Vinícius perdiendo el balón ante la presión de Andrei Rațiu— dejó el cuero a Sergio Camello, que definió con la derecha desde la derecha del área y batió a Thibaut Courtois para el 3-1. El tanto vallecano dio algo de vida al visitante, que buscó más protagonismo y obligó a Courtois a intervenir en un par de ocasiones.

El Madrid, sin embargo, gestionó la ventaja con cambios como la entrada de Eduardo Camavinga por Federico Valverde, así como el ingreso de Arda Güler por Yan Diomande, y evitó que el partido se le complicara; anotaron el 4-1 definitivo al minuto 90 en un contraataque liderado por Camavinga que definió Mbappé.

Con este triunfo, el Real Madrid suma tres puntos de oro en casa y recupera terreno en la clasificación, mientras el Rayo se marcha del Bernabéu con la sensación de haber competido solo a ratos. En la clasificación, los merengues llegan a 12 puntos en cinco jornadas, los mismos que el Barça, que es líder, pero que este domingo visitará al Levante.

Celebración del Real Madrid ante el Rayo Vallecano | EFE

Celebración del Real Madrid ante el Rayo Vallecano / EFE

Celebración del Real Madrid ante el Rayo Vallecano | EFE

Celebración del Real Madrid ante el Rayo Vallecano / EFE

Celebración del Real Madrid ante el Rayo Vallecano | EFE

Celebración del Real Madrid ante el Rayo Vallecano / EFE

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Celebración del Real Madrid ante el Rayo Vallecano / EFE

Celebración del Real Madrid ante el Rayo Vallecano | EFE

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