 El Tottenham vive un arranque crítico en la Premier League
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El Tottenham vive un arranque crítico en la Premier League

Tras gastar más de 350 millones de euros en fichajes, los “Spurs” llevan cuatro partidos, cero victorias y cero goles a favor.

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Tottenham Hotspur frente a Everton
Tottenham Hotspur frente a Everton / FOTO: EFE
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El Tottenham Hotspur, de la Premier Legue, gastó casi 400 millones de euros () en fichajes para la temporada 2026/2027, y los primeros resultados son devastadores, que incluso, llevaron a la afición a hacer una curiosa petición: Marcar por lo menos un gol.

Los "Spurs" recibieron este sábado a Everton en el Tottenham Hotspur Stadium por la cuarta fecha de la Premier League y empataron 0-0, el segundo empate de la temporada, sumado a dos derrotas.

  A Roberto de Zerbi, el hombre al que seguían todas las cámaras tras el encuentro, se le va a empezar a cuestionar seriamente. Su Tottenham no juega a nada y es incapaz de marcar un solo gol este curso. Los únicos tantos han llegado en la Copa de la Liga ante el Charlton Athletic. Contra Brentford, Newcastle United, Nottingham Forest y Everton, el equipo se ha quedado a cero.

Frente al Everton de David Moyes, el equipo hizo ocasiones, algunas de ellas bastante claras, como la que le sacó Jordan Pickford al recién renovado Lucas Bergvall al final del partido, pero este equipo no tiene gol. De hecho se tiene que dar con un canto en los dientes de que no sumó una derrota más.

En un error garrafal de Antonín Kinsky, que le regaló el balón en la frontal a Kiernan Dewsbury-Hall, el mediapunta inglés no fue capaz de acertar a portería pese a que lo tenía todo a favor.  

Cuatro partidos, cero victorias y cero goles a favor 

El momento actual del Tottenham es crítico ya que después de cuatro presentaciones, no gana y no marca goles. Estos han sido sus resultado: 3-0 ante el Brentford por la primera fecha, 0-2 ante el Newcastle por la segunda fecha, 0-0 ante el Nottingham Forest por la tercera jornada y 0-0 ante Everton por la cuarta jornada.      

Sandro Tonali, Mateus Fernandes, Andrew Robertson, Savinho (Sávio), Marcos Senesi, Jan Paul van Hecke y Martin Dúbravka son los refuerzos que han hecho poco en el equipo y que han llevado al aficionado a exigirles resultado.

Una de las imágenes icónicas este día fue el cartel de una aficionada el cual decía: "Marquen un gol".

Por ahora, el Tottenham deberá trabajar fuertemente esta semana para más adelante enfrentar a Aston Villa el sábado 19 de septiembre a las 05:30 horas de Guatemala. 

Todo sobre los fichajes del Tottenham Hotspur

Los fichajes confirmados del Tottenham Hotspur para la temporada 2026/2027 incluyen importantes refuerzos para la defensa, el mediocampo y el ataque

  • Sandro Tonali: Mediocampista italiano, la incorporación más costosa del mercado para el club
  • Mateus Fernandes: Mediocentro procedente del West Ham
  • Savinho (Sávio): Extremo brasileño para potenciar el ataque
  • Andrew Robertson: Lateral izquierdo con amplia experiencia en la Premier League (exLiverpool)
  • Marcos Senesi: Defensor central argentino que llegó como agente libre procedente del Bournemouth
  • Jan Paul van Hecke: Defensa central neerlandés fichado desde el Brighton
  • Martin Dúbravka: Arquero incorporado para sumar experiencia y profundidad en el arco. 
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Mensaje de la afición del Tottenham - Composición tomada de X: @MotivacionesF

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