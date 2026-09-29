 Brasil golea a Australia en partido amistoso
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Brasil golea a Australia en partido amistoso

Con anotaciones de Vanderson, Raphinha, Bruno Guimaraes y Vinícius, la 'canarinha' ganó cómodamente en su visita a la ciudad de Brisbane.

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Celebración de Brasil ante Australia en Brisbane - EFE
Celebración de Brasil ante Australia en Brisbane / FOTO: Agencia EFE
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La selección brasileña logró este martes 29 de septiembre una clara victoria por 4-2 frente a Australia en el Suncorp Stadium de Brisbane, ante más de 52.000 espectadores. El encuentro, segundo amistoso de la fecha FIFA tras la eliminación de Brasil en el Mundial 2026, sirvió para que el equipo de Carlo Ancelotti lograra su primer triunfo en el nuevo ciclo. El lateral Vanderson adelantó a los visitantes apenas en el minuto 3 con un potente disparo, pero Australia respondió con autoridad: Alessandro Circati empató a los 28 y Connor Metcalfe adelantó a los locales cinco minutos después con un espectacular tiro lejano.

Brasil no se rindió. En el tramo final de la primera parte, el VAR validó un penalti por falta de Harry Souttar sobre Danilo y Raphinha lo transformó con seguridad para dejar el 2-2 al descanso. En la reanudación el partido se tornó más intenso, con algún roce entre ambos equipos. El brasileño Endrick participó en la jugada del tercer gol, que Bruno Guimarães empujó a la red en el minuto 69. Diez minutos más tarde Vinícius Júnior sentenció desde el punto de penalti, tras una falta de Nestory Irankunda, y cerró el 4-2 definitivo.

Triunfo con autoridad de Brasil

El resultado representa un alivio para la canarinha después del empate 1-1 de Townsville cuatro días antes. Ancelotti apostó por un esquema con tres mediocampistas, incluyendo a Gabriel Bontempo, y el equipo mostró mayor verticalidad que en el primer choque. Los dos penaltis convertidos por Raphinha y Vini Jr. reavivaron, de paso, el debate sobre las cobranzas desde los once metros que surgió durante la Copa.

Con esta goleada, Brasil inicia con buen pie su gira oceánica y se prepara ya para el siguiente compromiso, el sábado 3 de octubre contra India en Calcuta. Australia, que solo ha vencido una vez a Brasil en su historia, dejó una imagen competitiva pero no pudo sostener la ventaja que llegó a tener. El partido confirmó que, incluso en amistosos, el talento ofensivo brasileño sigue siendo difícil de contener cuando encuentra ritmo.

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Partido amistoso entre Australia y Brasil - Agencia EFE

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