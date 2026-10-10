UEFA sanciona a Croacia por conductas racistas de su afición

La UEFA sancionó a la Federación Croata de Fútbol por el comportamiento de sus aficionados durante el partido de la Liga de Naciones frente a España, disputado el pasado 29 de septiembre en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán de Sevilla. La decisión fue adoptada por el Comité de Control, Ética y Disciplina del organismo europeo, que impuso una multa económica y una restricción relacionada con la venta de entradas para los seguidores croatas.
La sanción económica asciende a 20.000 euros y se complementa con la prohibición de vender entradas a los aficionados de Croacia para el próximo partido que su selección dispute como visitante en una competición de selecciones de la UEFA. La medida responde a conductas consideradas racistas o discriminatorias por parte de los seguidores durante el encuentro ante el combinado español.
Nueva sanción de UEFA a Croacia
Sin embargo, la UEFA determinó que la restricción de venta de entradas quedará suspendida durante un período de prueba de dos años, contado a partir de la fecha de la resolución. Esto significa que la federación croata no tendrá que aplicar la prohibición de manera inmediata, aunque deberá evitar que se repitan incidentes de naturaleza similar durante ese plazo.
De acuerdo con el artículo 26, apartado 3, del Reglamento Disciplinario de la UEFA, la sanción suspendida podrá hacerse efectiva si se produce una nueva infracción similar dentro del período establecido. De esta manera, la federación croata queda bajo advertencia durante los próximos dos años, mientras que la multa de 20.000 euros constituye la medida económica impuesta por los incidentes registrados en Sevilla.