Sacrificios que marcaron la carrera de Ana Lucía Martínez

Ana Lucía Martínez, actual futbolista del Cruz Azul de la Liga MX Femenil, repasó su trayectoria en una entrevista con los canales oficiales de comunicación de la competición mexicana, en la que recordó sus inicios en Guatemala, los sacrificios que enfrentó para jugar en el extranjero y las experiencias que marcaron su carrera en Europa. Uno de los momentos más emotivos llegó cuando habló de su familia y de la distancia que ha tenido que afrontar para cumplir sus objetivos profesionales.
"Yo creo que el sacrificio más grande es estar lejos de mi país, lejos de mi casa, lejos de mi familia. El hecho, tal vez, de pensar que no pude pasar más tiempo con mi mamá ha sido algo que ha marcado muchísimo mi vida", confesó la guatemalteca. Sin embargo, reconoció que, al mirar atrás, considera que cada esfuerzo ha valido la pena, pues las experiencias vividas la han convertido en la persona que es hoy.
El homenaje de Ana Lucía Martínez a su mamá
La memoria de su madre sigue acompañándola en cada partido. Martínez explicó que su celebración de los goles y el número 20, que utiliza con la selección de Guatemala, son homenajes dedicados a ella. "Mi mamá nació el 20 de septiembre, entonces es una manera de darle un homenaje a ella y también es una manera de sentir que me acompaña", expresó. Aunque no puede utilizar ese dorsal con Cruz Azul, continúa siendo un símbolo especial en su carrera.
Sus primeros pasos en el fútbol se remontan a su infancia en la zona 5 de la Ciudad de Guatemala, donde jugaba en campos de tierra, calles y torneos de iglesia. A los nueve años se incorporó a un equipo de niños, en una época en la que no era habitual ver a niñas practicar este deporte. "Mi primer equipo fue con niños a los nueve años, entonces creo que siempre me tocó romper esos paradigmas, y me tocó ser muchas veces la primera en hacer las cosas", recordó.
Aunque el fútbol siempre fue parte de su vida, Martínez admitió que inicialmente no imaginaba convertirse en profesional, debido a la falta de referentes femeninos guatemaltecos que demostraran que era posible vivir de este deporte. Por eso, también se concentró en sus estudios y se graduó como ingeniera química en la Universidad de San Carlos. Al terminar la universidad, tuvo que elegir entre ejercer su profesión o apostar por su carrera futbolística. "Al salir de la universidad dije: creo que es mi oportunidad para volar e intentar mi camino", relató.
El respaldo de su familia fue fundamental para dar ese paso. La delantera destacó que sus padres confiaron en ella y le permitieron construir su propio camino, incluso cuando eso implicaba marcharse al extranjero. "Creo que ellos confiaron siempre, siempre en mí y me dieron como esa independencia, esa libertad de equivocarme", señaló. Su primera oportunidad internacional llegó tras destacar en un torneo con la selección guatemalteca, lo que le permitió viajar a Estados Unidos y tener una experiencia con el Houston Dash antes de buscar nuevas opciones en España.
Su llegada al fútbol europeo estuvo marcada por las dificultades económicas y la necesidad de demostrar su capacidad en diferentes pruebas. Durante sus primeros años en España, recordó que debía limitar sus gastos y que incluso se desplazaba caminando porque no podía pagar el transporte público. "Yo cuando me fui a España no fue que mi familia tuviera el dinero para decirme: 'Tené esto', y yo vivía de lujos. O sea, yo me iba caminando porque no podía tomar el tren o el metro", contó. Más adelante, conseguir un contrato representó un alivio tanto para ella como para sus seres queridos: "Por fin, ya mi familia va a estar tranquila", recordó que pensó.
Martínez también habló de los rechazos que encontró durante su carrera y de cómo aprendió a convertirlos en oportunidades para crecer. Para ella, no conseguir un lugar en un equipo no significa que se hayan agotado las posibilidades, sino que puede existir otro escenario en el que sus capacidades sean valoradas. "En las derrotas se aprende más, y eso también me enseñó mucho a seguir adelante, a luchar y, sobre todo, no perder la confianza en mí", afirmó.
Su recorrido por Europa incluyó experiencias diferentes en España e Italia. Sobre sus primeros meses en el país italiano, reconoció que tuvo problemas para adaptarse por el idioma y que llegó a sentirse discriminada. "Como no sabía nada de italiano, mis compañeras e incluso mi entrenador no fueron lo que yo esperaba; o sea, no me trataron tan bien al principio", explicó. Pese a esas dificultades, considera que cada etapa le dejó aprendizajes y la ayudó a desarrollar cualidades como la tolerancia y la empatía. Entre sus mejores recuerdos destacó su paso por el Madrid CFF, donde se sintió bien recibida.
Ahora, en Cruz Azul, Martínez afronta el desafío de adaptarse al fútbol mexicano, una competición en la que ha percibido especialmente el seguimiento de los aficionados. "La afición, la verdad, apoya muchísimo, respalda mucho y están muy pendientes, o sea, tema de fichajes, tema de resultados. Entonces, donde más he sentido tal vez esa presión o esa inseguridad por la afición ha sido en México", comentó.
Su trayectoria, desde los campos de Guatemala hasta los clubes europeos y la Liga MX Femenil, refleja una carrera construida con perseverancia, sacrificios y el apoyo de su familia, mientras mantiene vivo el recuerdo de su madre en cada celebración.