 Comité de Apelación mantiene sanción a Vinícius
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Comité de Apelación fija postura en caso de Vinícius

Es oficial, ya se conocen qué partidos se perderá Vinícius Júnior con el Real Madrid.

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Vinícius se pierde el clásico español
Vinícius se pierde el clásico español / FOTO: EFE
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El Comité de Apelación de la Real Federación Española de Futbol (RFEF) desestimó este viernes el recurso del Real Madrid contra la sanción de cuatro partidos impuesta por el Comité de Disciplina al delantero brasileño Vinícius Júnior, por su expulsión con roja directa la última jornada de laLiga contra el Villarreal.

Disciplina impuso dos partidos a Vinícius por tirar del pelo a Nathan Saliba, "con el balón en juego, sin estar el balón en disputa entre ellos" y con otros dos por dirigirse al árbitro en actitud agresiva tras la roja, según reflejó el acta del colegiado Isidro Díaz.

Con la decisión del Comité de Apelación, el madridista será baja en el próximo encuentro, el domingo que viene contra el Sevilla, en el clásico en Barcelona en el Spotify Camp Nou, el domingo 25, y en las siguientes jornadas ligueras contra el Racing en Santander, el 1 de noviembre, y en Mestalla ante el Valencia, el día 7.

Vinícius cuestiona los cuatro partidos de sanción

El brasileño añadió que le sorprendió la tarjeta roja y afirmó: “No he dicho ninguna palabra malsonante al árbitro para que me diera cuatro partidos”.

Vinícius: esto pedía el Real Madrid 

El Real Madrid pidió en su recurso de apelación dejar sin efecto las consecuencias disciplinarias de la expulsión (m.73) por concurrir error material manifiesto, o subsidiariamente calificar la conducta de acuerdo al artículo 121.1 o 130.1 e imponer la sanción de un partido, y revocar también los dos partidos por dirigirse al árbitro o calificar la conducta según el artículo 118.1 y cambiar la suspensión por amonestación.

El club señaló entre sus argumentos que hubo error en el acta arbitral, tras entender que "las imágenes aportadas acreditan que el jugador no tiró del cabello de su adversario, sino que se produjo un contacto accidental de su mano con el pelo y la cinta que este llevaba, durante un forcejeo propio del juego"; también que no se acreditó riesgo para la integridad física del rival y que el árbitro no identificó ninguna expresión concreta para afirmar la existencia de una protesta.

El Comité de Apelación descartó que haya error en el acta del árbitro, ya que "las imágenes permiten apreciar el tirón de pelo, sin que las explicaciones alternativas ofrecidas por el club desvirtúen la certeza del relato arbitral".

También rechazó la versión del club para no aplicar el artículo 130.2, por ausencia de riesgo en la acción de Vinícius, ya que entendió acreditada la concurrencia de dicho riesgo y que la conducta sancionada se desarrolló al margen de una disputa legítima del balón, en los términos contemplados en este precepto.

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Vinícius fue expulsado durante el partido entre Real Madrid vs. Villarreal - EFE

*Información EFE. 

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