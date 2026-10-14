 Vinícius cuestiona los cuatro partidos de sanción
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Vinícius cuestiona los cuatro partidos de sanción

El brasileño añadió que le sorprendió la tarjeta roja y afirmó: “No he dicho ninguna palabra malsonante al árbitro para que me diera cuatro partidos”.

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Vinícius, jugador del Real Madrid
Vinícius, jugador del Real Madrid / FOTO: EFE
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El delantero del Real Madrid, Vinícius Júnior, afirmó que no entiende el trato de los árbitros hacia él y se mostró sorprendido por los cuatro partidos de sanción que recibió tras su expulsión en el encuentro de Liga contra el Villarreal.

"No me acuerdo un jugador que ha tenido cuatro partidos de sanción", dijo Vinícius en la zona mixta después del partido contra el Roma, que el conjunto merengue remonto en apenas siete minutos, al ser preguntado por la sanción.

El brasileño añadió que le sorprendió la tarjeta roja y afirmó: "No he dicho ninguna palabra malsonante al árbitro para que me diera cuatro partidos".

Vinícius también se refirió a las decisiones arbitrales en las acciones en las que recibe faltas. "La afición me da igual, la afición tiene que pitarme porque estoy ahí para marcar goles contra su equipo, pero los árbitros no entiendo", señaló.

"Y al final la tarjeta amarilla siempre es para Vini", agregó.

Vinícius recibe varios partidos de sanción por la roja ante el Villarreal

El Real Madrid presentó un recurso para reducir la sanción, pero este fue desestimado; Vinícius se pierde el Clásico.

El enfado de Vinícius

El brasileño reconoció que se enfadó cuando José Mourinho decidió sustituirlo durante el partido contra el Roma, aunque aceptó que el entrenador acertó con la decisión.

"Siempre quiero jugar todos los partidos, todos los minutos, pero sé de mi momento, sé cómo estoy jugando", explicó Vinícius, que añadió que está en el equipo para ayudar y entiende que los cambios puedan servir para modificar la dinámica del encuentro.

Preguntado por su relación con Mourinho, el atacante aseguró que ambos mantienen una buena relación. "Siempre tenemos muy buena relación, me dice las cosas claras", afirmó.

¡De mal en peor! Vinícius vive otro momento difícil en su vida

Del terreo de juego al terreno amoroso, esta es la nueva mala noticia en la vida del jugador del Real Madrid.

Vinícius admitió que se había enfadado "un poco" con el técnico por sacarlo del partido, pero reconoció después que el equipo mejoró con los cambios. "Al final él tenía la razón, el equipo ha cambiado, ha mejorado y esto es lo más importante", señaló.

"La buena racha va a volver, los goles van a volver, estoy seguro de eso, no tengo ninguna duda", concluyó.

El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Futbol impuso al madridista cuatro partidos de suspensión por su expulsión ante el Villarreal y sus protestas posteriores al árbitro.

La sanción deja a Vinícius fuera del clásico contra el Barcelona, además de otros encuentros de LaLiga.

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Vinícius, jugador del Real Madrid - EFE

*Información EFE.

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