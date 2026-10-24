Unidad de Emisoras Unidas se accidenta en Vuelta Ciclística

Integrantes del equipo de trabajo de Emisoras Unidas de Guatemala sufrieron un accidente de tránsito mientras cubrían una de las etapas de la Vuelta Ciclística a Guatemala. Tras el incidente, los miembros del staff fueron atendidos por los servicios de emergencia y trasladados a un centro asistencial, donde actualmente se encuentran hospitalizados recibiendo la atención médica correspondiente.
El equipo se desplazaba como parte de la cobertura del máximo evento deportivo del pedal en el país cuando ocurrió el percance. Hariol Samayoa (piloto) y Alejandro Chet (periodista), de la unidad motorista que sigue el recorrido de los ciclistas, resultaron heridos, al igual que el motorista involucrado, y fueron trasladados a un centro asistencial.
Brindamos apoyo al estado de salud de nuestros compañeros e involucrado. Agradecemos, las muestras de solidaridad expresadas por la audiencia y la comunidad deportiva.
Llamado a las autoridades
Ante este lamentable hecho, Emisoras Unidas hace un atento y urgente llamado a la afición, a los conductores y a toda la ciudadanía guatemalteca a extremar las medidas de precaución y acatar estrictamente las indicaciones de la Policía Nacional Civil (PNC), Provial y las autoridades de tránsito a lo largo de la ruta de la caravana ciclística, especialmente no atravesándose en el trayecto de la caravana.
Respetar los cierres viales, mantener la distancia con los vehículos de apoyo y atender las señales de seguridad es fundamental para salvaguardar la vida de deportistas, equipos de comunicación y espectadores durante las competencias.