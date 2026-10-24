 Unidad de Emisoras Unidas se accidenta en Vuelta Ciclística
Deportes

Unidad de Emisoras Unidas se accidenta durante cobertura de Vuelta Ciclística

El equipo se desplazaba como parte de la cobertura del máximo evento deportivo del pedal.

Compartir:
Unidades de Emisoras Unidas de Guatemala
Unidades de Emisoras Unidas de Guatemala / FOTO: Alex meoño
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Integrantes del equipo de trabajo de Emisoras Unidas de Guatemala sufrieron un accidente de tránsito mientras cubrían una de las etapas de la Vuelta Ciclística a Guatemala. Tras el incidente, los miembros del staff fueron atendidos por los servicios de emergencia y trasladados a un centro asistencial, donde actualmente se encuentran hospitalizados recibiendo la atención médica correspondiente.

El equipo se desplazaba como parte de la cobertura del máximo evento deportivo del pedal en el país cuando ocurrió el percance. Hariol Samayoa (piloto) y Alejandro Chet (periodista), de la unidad motorista que sigue el recorrido de los ciclistas, resultaron heridos, al igual que el motorista involucrado, y fueron trasladados a un centro asistencial.

Brindamos apoyo al estado de salud de nuestros compañeros e involucrado. Agradecemos, las muestras de solidaridad expresadas por la audiencia y la comunidad deportiva.

San Antonio La Paz: la madre naturaleza recibe la Vuelta a Guatemala

La carava ciclística llegará este sábado a San Antonio La Paz (El Progreso), la tierra montañosa.

Llamado a las autoridades

Ante este lamentable hecho, Emisoras Unidas hace un atento y urgente llamado a la afición, a los conductores y a toda la ciudadanía guatemalteca a extremar las medidas de precaución y acatar estrictamente las indicaciones de la Policía Nacional Civil (PNC), Provial y las autoridades de tránsito a lo largo de la ruta de la caravana ciclística, especialmente no atravesándose en el trayecto de la caravana.

Respetar los cierres viales, mantener la distancia con los vehículos de apoyo y atender las señales de seguridad es fundamental para salvaguardar la vida de deportistas, equipos de comunicación y espectadores durante las competencias.

Foto embed
Cobertura de Emisoras Unidas para Vuelta a Guatemala 2026 - EU Digital

En Portada

Asesinan al director de la Granja Penal Canadá, Escuintla t
Nacionales

Asesinan al director de la Granja Penal Canadá, Escuintla

11:35 AM, Oct 24
Múltiple colisión con un autobús deja al menos 10 heridost
Nacionales

Múltiple colisión con un autobús deja al menos 10 heridos

11:25 AM, Oct 24
Colapso de edificio en construcción en Kenia deja personas bajo los escombrost
Internacionales

Colapso de edificio en construcción en Kenia deja personas bajo los escombros

12:54 PM, Oct 24
José Carlos Pinto ingresa a la convocatoria de Comunicacionest
Deportes

José Carlos Pinto ingresa a la convocatoria de Comunicaciones

10:11 AM, Oct 24
Manuel El Flaco Ibáñez está hospitalizado; su hija aclara su estado de saludt
Farándula

Manuel "El Flaco" Ibáñez está hospitalizado; su hija aclara su estado de salud

10:17 AM, Oct 24

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemala#liganacionalViolenciaLiga NacionalPNCLiga de NacionesJusticiaEstados UnidosEE.UU.
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar