Guatemala completa el día 2 del Mundial Sub-15 de la FIFA

La Selección Sub-15 de Guatemala tuvo una jornada positiva este domingo 25 de octubre en la Copa Mundial y Festival Sub-15 de la FIFA 2026, que se celebra en Bakú, Azerbaiyán. La Azul y Blanco disputó dos encuentros, frente a Canadá y Samoa Americana, con un empate y una contundente victoria que le permitieron mantenerse en la pelea por el liderato del Grupo P.
El primer compromiso del día fue ante Canadá, un duelo en el que el combinado guatemalteco consiguió un empate gracias a la anotación de Luis de Coto. Posteriormente, los chapines afrontaron su segundo desafío frente a Samoa Americana y protagonizaron una goleada por 10-0, con una destacada actuación ofensiva que les permitió cerrar la jornada con un amplio margen en el marcador.
Lo que viene para Guatemala
La victoria tuvo como protagonista a Luis Sosa, autor de cinco tantos. Adrián Carrillo, Luis Palma, Luis Castillo, Javier Rivas y Bryan Rabanales también se hicieron presentes en el marcador para completar la decena de goles de Guatemala. Con estos resultados, la selección nacional llegó a siete puntos después de disputar tres de sus cinco partidos de la fase de grupos, la misma cantidad que Honduras y Guinea. Sin embargo, los guatemaltecos se ubican por detrás de sus rivales en la diferencia de goles: Honduras registra +19, Guinea suma +18 y Guatemala cuenta con +11.
El cierre de la fase de grupos será determinante para las aspiraciones de la Azul y Blanco, que este lunes 26 de octubre se medirá precisamente a Guinea y Honduras. Ambos encuentros serán importantes en la disputa por las primeras posiciones del Grupo P. El certamen se desarrolla bajo un formato de fútbol 8 contra 8 y combina la competencia deportiva con actividades de intercambio cultural y educativo. Además, no contempla la eliminación inmediata de las selecciones, ya que los equipos se redistribuyen posteriormente en distintos niveles de rendimiento. De esta manera, Guatemala buscará aprovechar sus últimos compromisos de grupo para mejorar su posición y continuar sumando experiencia internacional.