 Mbappé alcanza en el clásico los 100 goles con Real Madrid
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Mbappé alcanza una cifra estratosférica con el Real Madrid

“Estoy muy feliz. Todo el mundo sabe que me gusta meter goles y ayudar al equipo con eso”, dijo el futbolista francés al finalizar el duelo ante Barcelona.

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Kylian Mbappé, jugador del Real Madrid
Kylian Mbappé, jugador del Real Madrid / FOTO: EFE
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El delantero francés Kylian Mbappé alcanzó este domingo los 100 goles en su partido 116 con la camiseta del Real Madrid al marcar los dos tantos en la victoria de su equipo ante el Barcelona por 1-2 en el Spotify.

Los 100 goles de Mbappé con el Real Madrid se reparten en 67 en LaLiga EA Sports, 25 en la Liga de Campeones, 4 en la Copa del Rey, 2 en el Mundial de Clubes, uno en la Supercopa de Europa y uno en la Supercopa de España. En su primera temporada en el Real Madrid anotó 44 tantos; la pasada, 42, y en la actual suma 14, informa el club.

Mbappé llegó a los 100 goles con el Real Madrid y dijo: "Estoy muy feliz. Todo el mundo sabe que me gusta meter goles y ayudar al equipo con eso. Pero pienso que hoy esto es únicamente un detalle, porque lo más importante es la victoria del equipo y como grupo. Esta victoria va a dar mucha confianza al grupo y habrá muchos goles más, por lo que no es muy importante".

Mbappé: "Es una victoria de equipo"

"Es una victoria de equipo. El protagonista del partido es el equipo y el grupo, porque sabíamos que teníamos que hacer un partido de hombres, pero también un partido de equipo. Nos preparamos bien en los últimos partidos porque ganamos y jugamos bien", dijo Mbappé en declaraciones a Real Madrid TV.

"Veníamos con buena mentalidad y hoy hemos sacado todo lo que tenemos. Hemos tenido un momento difícil en el partido y otro que dominamos. Al final, ganar y estar todavía en la Liga es algo muy importante para nosotros, pero hay que seguir. Sabemos que es un gran partido, pero cuenta como tres puntos y hay que obtener muchos para ganar la Liga", agregó el jugador del Real Madrid.

"Si queremos esperar cosas este año tenemos que hacerlas en grupo y en equipo porque la calidad está aquí. Cuando tú ves los jugadores que están aquí, el que dice que no hay calidad es un mentiroso. Pero tenemos que hacer todo como equipo y como grupo porque es así como vamos a conseguir las cosas que queremos conseguir", dijo Mbappé.

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Con doblete de Kylian Mbappé, los merengues salieron victoriosos del Spotify Camp Nou y se acercan al Barça en la tabla de posiciones.

Desglose de sus 100 goles con el Real Madrid

  • LaLiga: 67 goles
  • Champions League: 25 goles
  • Copa del Rey: 4 goles
  • Mundial de Clubes: 2 goles
  • Supercopa de Europa: 1 gol
  • Supercopa de España: 1 gol 
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Kylian Mbappé, jugador del Real Madrid - EFE

*Información EFE.

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