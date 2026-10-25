 Pedri: “Esto es muy largo; una liga no se gana aquí”
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Pedri tras perder el clásico: “Esto es muy largo; una liga no se gana aquí”

Por su parte, Cancelo dijo: “Fuimos superiores, pero el Madrid te hace gol con pocas ocasiones”.

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Pedri, jugador del Barcelona
Pedri, jugador del Barcelona / FOTO: EFE
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El centrocampista del Barcelona, Pedro González 'Pedri', dijo este domingo, tras perder contra el Real Madrid en el Spotify Camp Nou (1-2), que "esto es muy largo" y que "una Liga no se gana aquí", en la décima jornada del campeonato.

"La liga es muy larga. Este es un partido que todos queremos ganar para dedicárselo a la afición. Nos vamos tristes, pero hay que pensar en el siguiente partido. Una Liga no se gana aquí", señaló el jugador canario en declaraciones a 'DAZN'.

Pedri admitió que el Barcelona no hizo "un gran partido", sobre todo en la primera parte: "No hemos sido nosotros mismos. Nos faltaron muchas cosas, podíamos hacer mejor. En la segunda hemos empatado y cuando nos encontrábamos mejor ha llegado el gol de ellos en transición que no hemos defendido bien".

El internacional español agregó que al Barça le faltó "ritmo de balón" antes del descanso, puesto que fueron "muy lentos" y cometieron "muchas pérdidas tontas", unas concesiones que contra un equipo como el Real Madrid "se pagan".

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Con doblete de Kylian Mbappé, los merengues salieron victoriosos del Spotify Camp Nou y se acercan al Barça en la tabla de posiciones.

Cancelo: "Fuimos superiores, pero..."

El defensa del Barcelona Joao Cancelo declaró que los azulgranas fueron "superiores" al Real Madrid este domingo en el Spotify Camp Nou y achacó la derrota de su equipo (1-2) a la pegada del conjunto blanco.

"No hay mucho que decir. Fuimos superiores, pero el Madrid es esto, tiene pocas ocasiones y te hacen gol. En general fuimos mejor equipo, pero hay que reaccionar. Tenemos el partido contra el Alavés y vamos a ver los errores que cometimos y a recuperarnos", analizó el jugador portugués en declaraciones a 'DAZN'.

Cancelo señaló que el Barcelona es "un equipo humilde" y los futbolistas están "enchufados para responder contra el Alavés".

"Muchas veces queremos presionar arriba y lo que tenemos que hacer es controlar más el partido con el balón, hacerlo circular más y generar ocasiones. Nos faltó un poco eso, aunque tuvimos más ocasiones que el Madrid", añadió el zaguero portugués.

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João Cancelo, jugador del Barcelona - EFE

*Información EFE.

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