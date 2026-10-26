 Así se jugará la fase final en Primera División de Guatemala
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Así se jugará la fase final en Primera División de Guatemala

Coatepeque vs. Sacachispas, la serie más llamativa en los accesos a cuartos de final de la llamada “Liga de Ascenso”.

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Coatepeque disputará la fase final de la Primera División
Coatepeque disputará la fase final de la Primera División / FOTO: Gt Sports
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La Liga de Futbol de Primera División de Guatemala llevó a cabo el domingo a las 11:00 horas su cierre de la fase regular del Torneo Apertura 2026, el cual tiene como objetivo conocer a los 12 equipos que siguen en lucha por el título y el 50% del ascenso a la Liga Nacional.

En el grupo A estaban clasificados de forma anticipada a los cuartos de final Huehuetecos y Aguacatán, y en el grupo Nueva Santa Rosa ganó uno de los boletos y el otro fue para el Atlético Mictlán, que por diferencia de gol superó a Sacachispas, que va al playoff, ambos hicieron 37 puntos.

Los equipos del grupo A: Juventud Copalera, Santa Lucía Cotzumalguapa, Iztapa y Coatepeque lograron el boleto para la serie previa a cuartos de final. En esa lucha, el gran perdedor fue Quiché, que por diferencia de gol no logró ingresar a la fase final. Los quichelenses empataron en puntos con los coatepecanos, pero la diferencia de gol favoreció a las serpientes.

Por el grupo B, Sacachispas, Fraijanes, Sayaxché y San Benito son los clasificados para el playoff antes de llegar a cuartos de final. En este rubro, la gran decepción fue Deportivo Achuapa ya que quedó afuera de la fiesta grande. Es de recordar que Achuapa es el recién descendido de la Liga Nacional a Primera División.  

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Tabla de posiciones del grupo A de la Liga Primera División de Guatemala - Primera División
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Tabla de posiciones del grupo A de la Liga Primera División de Guatemala - Primera División

Las series de acceso a cuartos de final

Tras los resultados de los cuartos de final, Huehuetecos, Aguacatán, Nueva Santa Rosa y Atlético Mictlán queda a la espera de conocer a sus rivales, por lo que tendrán más días para preparar la serie en busca de los boletos a semifinales.

Por su parte, las series de acceso a la fase de cuartos de final se disputarán así:

  • San Benito vs. Juventud Copalera
  • Sayaxché vs. Santa Lucía Cotzumalguapa
  • Iztapa vs. Fraijanes
  • Coatepeque vs. Sacachispas

En las siguientes horas, se dará un congresillo técnico donde se definirán aspectos importantes relacionados a las series de acceso a cuartos de final, donde destacarán los días, horarios para la disputa de esos duelos que prometen batallas enormes en el objetivo de seguir con vida en la competición para ocho equipos. 

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Resultados y series de acceso a cuartos de final en Liga de Ascenso - Primera División

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