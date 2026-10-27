El Mejor Equipo de Emisoras Unidas conquista Quetzaltenango

El cariño de la audiencia hacia El Mejor Equipo de Emisoras Unidas volvió a quedar demostrado durante la quinta etapa de la Vuelta a Guatemala 2026. En una jornada marcada por la exigencia deportiva, con la llegada a Quetzaltenango y la victoria de Wilson Chonay en la etapa reina, los micrófonos también fueron protagonistas gracias al entusiasmo de cientos de seguidores que se acercaron para compartir con nuestros narradores y comentaristas.
La emoción no terminó con el paso de los ciclistas por la meta. Al concluir la competencia, decenas de familias, aficionados al ciclismo y fieles oyentes se reunieron para saludar a los integrantes de El Mejor Equipo, tomarse fotografías, solicitar autógrafos y expresarles su admiración. Las muestras de afecto reflejaron el vínculo que Emisoras Unidas ha construido con su público a lo largo de los años y que, una vez más, se hizo sentir en las calles de Quetzaltenango, durante la edición 65 de la máxima fiesta del ciclismo nacional.
Emisoras Unidas, primera en noticias, primera en deportes
Otro de los grandes protagonistas de la jornada fue EUGenio, el peluche que conquistó a la audiencia durante el segmento Universo Fútbol en el Mundial 2026. Debido a la gran aceptación que tuvo entre los seguidores, su venta se extendió a la Vuelta a Guatemala, donde se ha convertido en uno de los artículos más buscados por el público. En Quetzaltenango, el entusiasmo por llevarse a casa a EUGenio alcanzó su punto más alto en lo que va de la competencia, confirmando que el cariño de la audiencia también se expresa a través de este personaje.
Desde Grupo Emisoras Unidas agradecemos profundamente a nuestros oyentes, seguidores y amantes del ciclismo por acompañarnos y hacernos parte de sus experiencias durante esta Vuelta a Guatemala. Cada fotografía, cada autógrafo solicitado y cada muestra de afecto nos motivan a continuar llevando la mejor cobertura deportiva e informativa a todos los rincones del país.
Porque el respaldo de nuestra audiencia nos impulsa a seguir adelante con la misma pasión y compromiso: somos primeros en noticias, primeros en deportes y, con el orgullo de contar con ustedes, somos El Mejor Equipo.