Dani Alves regresa a Guatemala tras su paso por Barcelona

El exfutbolista brasileño Dani Alves, recordado por su exitosa trayectoria con el FC Barcelona y por haber compartido vestuario con figuras como Lionel Messi, Xavi Hernández y Andrés Iniesta, regresará a Guatemala durante el próximo mes de noviembre.
El deportista, considerado uno de los jugadores más laureados de su generación, tiene programada una visita al occidente del país para participar en tres actividades que se desarrollarán los días sábado 14 y domingo 15 de noviembre de 2026.
Sin embargo, esta vez su llegada no estará relacionada con un partido de fútbol, una exhibición deportiva o algún compromiso profesional dentro de las canchas.
Alves visitará Guatemala para compartir su historia personal y hablar sobre una nueva etapa de su vida, marcada por su acercamiento a la fe cristiana y su participación en encuentros de carácter religioso.
Las actividades se realizarán en Quetzaltenango y Huehuetenango, donde el exjugador brasileño tendrá la oportunidad de interactuar con líderes, deportistas y familias guatemaltecas.
La agenda está organizada por Hashem Records e incluye un desayuno especial, una marcha cristiana y un encuentro gratuito abierto al público.
Dani Alves estará en Quetzaltenango: fechas, horarios y precios
La primera actividad está programada para el sábado 14 de noviembre, a las 9:00 de la mañana, en CEFEMERQ, ubicado en el Campo de la Feria, zona 7 de Quetzaltenango.
Se trata de un desayuno dirigido especialmente a líderes y deportistas, durante el cual Alves compartirá sus experiencias personales junto al pastor Moisés Bell.
El encuentro busca ofrecer un espacio de conversación sobre la vida, la fe y las experiencias que han marcado la trayectoria del exfutbolista brasileño.
De acuerdo con los organizadores, las entradas tendrán un precio especial de Q250 hasta el 10 de noviembre. A partir del 11 de noviembre, el costo será de Q300. El boleto incluye desayuno y puede adquirirse a través de la plataforma Eticket Guatemala.
Participará en la Marcha para Jesús Occidente
Ese mismo sábado, Dani Alves tiene programada su participación en la denominada Marcha para Jesús Occidente, una actividad religiosa que reunirá a familias, congregaciones y visitantes en Quetzaltenango.
El recorrido comenzará a las 2:00 de la tarde y partirá desde el Complejo Deportivo hasta la Rotonda de la Marimba.
Durante la jornada se espera la participación de bandas musicales cristianas, agrupaciones escolares, predicadores y vehículos decorados.
La marcha busca reunir a personas de diferentes comunidades en una celebración pública de fe. Esta será la segunda actividad de la agenda del exfutbolista durante su visita al departamento de Quetzaltenango.
Dani Alves llegará a Huehuetenango con un evento gratuito
El domingo 15 de noviembre, el exjugador continuará su recorrido por el occidente guatemalteco con una presentación en Huehuetenango.
La actividad está programada para las 10:00 de la mañana en el centro comercial Alturas Mall y, a diferencia del desayuno en Quetzaltenango, será gratuita.
Durante el encuentro, Alves compartirá su testimonio personal y reflexiones relacionadas con la fe cristiana. También se tiene contemplada una presentación musical como parte de la programación.
Esta actividad permitirá que los seguidores del brasileño puedan conocer una faceta diferente del deportista que durante años fue reconocido por sus actuaciones en algunos de los clubes más importantes del fútbol mundial.
De estrella del Barcelona a compartir mensajes de fe
Dani Alves nació el 6 de mayo de 1983 en Juazeiro, Brasil, y construyó una destacada trayectoria como futbolista profesional.
Su carrera internacional comenzó a consolidarse durante su paso por el Sevilla FC, equipo español con el que conquistó importantes títulos antes de incorporarse al FC Barcelona en 2008.
Durante su etapa en el conjunto catalán se convirtió en uno de los laterales derechos más reconocidos del fútbol mundial.
Compartió vestuario con Lionel Messi, Xavi Hernández, Andrés Iniesta, Sergio Busquets y otras figuras que protagonizaron una de las épocas más exitosas de la institución.
Con el Barcelona ganó seis títulos de LaLiga y tres Champions League, además de otros campeonatos nacionales e internacionales. También jugó para Juventus, París Saint-Germain, São Paulo y Pumas de la UNAM.
Con la selección brasileña participó en diferentes competiciones internacionales y conquistó títulos como la Copa América y la Copa Confederaciones.
Su última participación en un Mundial fue en Qatar 2022, donde integró la selección de Brasil.
Después de su trayectoria deportiva, Alves comenzó a compartir públicamente mensajes relacionados con sus creencias religiosas, una faceta que ahora lo llevará nuevamente a Guatemala.