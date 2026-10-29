 Saprissa avanza a la Copa de Campeones de la Concacaf 2027
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Saprissa avanza a la Copa de Campeones de la Concacaf 2027

El Saprissa costarricense obtuvo el boleto al máximo torneo de la confederación con una sufrida victoria por 2-1 ante Luis Ángel Firpo.

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Saprissa de Costa Rica logró boleto para la Copa de Campeones de la Concacaf 2027
Saprissa de Costa Rica logró boleto para la Copa de Campeones de la Concacaf 2027 / FOTO: Deportivo Saprissa
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Un gol de último minuto del experimentado delantero Ariel Rodríguez le dio al Saprissa costarricense este miércoles una victoria por 2-1 sobre el Luis Ángel Firpo salvadoreño y la clasificación a la Copa de Campeones de la Concacaf.

Tras empatar la semana pasada 0-0 en la ida de esta repesca hacia la Copa de Campeones de la Concacaf, el Saprissa obtuvo este miércoles el boleto al máximo torneo de la confederación con una sufrida victoria por 2-1 en su estadio Ricardo Saprissa, conseguida gracias al talento del centrocampista argentino Mariano Torres y al olfato goleador del experimentado Ariel Rodríguez.

El Saprissa dominó prácticamente todo el partido y se fue al descanso con una ventaja de 1-0 producto de un gol del centrocampista Gerson Torres, quien aprovechó un mal rechazo de puños del guardameta salvadoreño Felipe Amaya para marcar a bocajarro al minuto 33.

El equipo costarricense pudo irse al medio tiempo con una renta mayor pero el árbitro hondureño Selvin Brown anuló una anotación al delantero cubano Luis Paradela tras acudir al Vídeo Arbitraje (VAR) debido a que hubo una mano en la jugada.

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Saprissa clasificó a la Copa de Campeones de la Concacaf 2027 - Deportivo Saprissa

Gol de último minuto

En la segunda etapa el Saprissa insistió en ampliar la ventaja, pero el Firpo poco a poco comenzó a generar peligro y obligó al portero Abraham Madriz a convertirse en figura para atajar un remate de Mauricio Cerritos.

Madriz pasó de figura a villano cuando cometió penalti sobre Styven Vásquez, lo que derivó en el empate de Cerritos al minuto 70 mediante el cobro del penalti.

En este repechaje el gol como visitante funcionaba como criterio de desempate, por lo que el conjunto salvadoreño estaba ganando la serie y clasificando a la Copa de Campeones de la Concacaf.

Los últimos 20 minutos del partido se desarrollaron entre la desesperación del Saprissa y el orden defensivo del Firpo, que estuvo a punto de liquidar la serie con un cabezazo de Víctor García que atajó de forma casi milagrosa el guardameta Madriz.

Cuando parecía que el partido terminaría en empate, al quinto minuto de reposición el argentino Mariano Torres se inventó una jugada individual, eludió a varios rivales y lanzó un centro al segundo palo, donde Gerson Torres devolvió la pelota al área chica para que Ariel Rodríguez marcara el gol de la victoria con un certero cabezazo.

Con este resultado, Costa Rica coloca tres equipos en la Copa de Campeones de la Concacaf, pues ya habían clasificado Alajuelense y Cartaginés.

*Información EFE.

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