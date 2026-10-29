 Wilson Chonay, el nacional con opciones de pelear la Vuelta
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¿Qué guatemalteco tiene opciones de ganar la Vuelta a Guatemala?

Este viernes es un día clave si Guatemala quiere ganar la Vuelta, ya que la cronoescalada podría ayudar a reducir la amplia diferencia con relación al líder general.

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Wilson Chonay es el actual sublíder de la Vuelta a Guatemala 2026
Wilson Chonay es el actual sublíder de la Vuelta a Guatemala 2026 / FOTO: Alex Meoño
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Restan tres etapas para que la 65 Vuelta Ciclística Internacional a Guatemala, 2026, baje el telón, y vea coronarse en el circuito del Anillo Periférico al nuevo monarca. El colombiano Cristian Rico, del NU Colombia, es el líder general de la competición tras siete jornadas. El sudamericano suma un total de 28:38:11 horas, y tiene como máximo seguidor al guatemalteco Wilson Chonay, ganador de dos etapas en esta edición y que está a un minuto y 25 minutos de diferencia de Rico, aunque este viernes se corre una cronoescalada que podría cambiar el rumbo de la Vuelta.

Al día de hoy, pareciera que Cristian Rico es el virtual campeón de las 65 Vuelta a Guatemala, pero este viernes 30 de octubre se correrá una cronoescalada de 22.6 kilómetros entre San Juan la Laguna y la aldea Pamezabal (Santa Lucía Utatlán) en Sololá.

Serán 22.6 kilómetros de un ascenso que puede ser matador para algunos ciclistas, pero una gran prueba para el líder y sublíder de la competición, quienes quemarán sus últimos cartuchos y utilizarán sus últimas armas para dar lo mejor de sí, y hacer el mejor de los tiempos, que en el caso de Rico le de el título de forma anticipada, o para Chonay acercarlo al liderato cuando ya resten solo dos jornadas, las del fin de semana.

Mardoqueo Vásquez, del Hino-One-Suzuki, es otra de las cartas de Guatemala para la recta final, siempre y cuando, mañana haga la etapa de su vida y recorte en tiempo considerable a Rico, ya que son 04:06 minutos la diferencia entre ambos.

Sergio Arias gana la difícil séptima etapa en el Monte Elim

El ciclista costarricense, integrante del equipo mexicano Arena Tlax, culminó con éxito una exigente séptima etapa de la Vuelta a Guatemala 2026.

Clasificación general individual

No. Ciclista  Equipo  Tiempo
1 Cristian Rico (COL) NU Colombia  28:38:11 horas
2 Wilson Chonay (GUA) Hino-One-Suzuki  A 1:25 minutos 
3 Jhonatan Chaves (COL) NU Colombia  A 1:54 minutos
4 Luis Oses (COL) Colono Bikestation kölbi A 3:54 minutos 
5 Mardoqueo Vásquez (GUA) Hino-One-Suzuki  A 04:06 minutos

La recta final de la Vuelta a Guatemala 2026

Restan tres etapas de la Vuelta a Guatemala, y este viernes se corre la cronoescalada en Sololá. Para el sábado, está programada la penúltima etapa, la cual saldrá de Sololá y llegará a Ciudad Vieja en Sacatepéquez. El cierre del evento ciclístico del año será en la ciudad capital, en su Anillo Periférico el cual por años se ha conocido como el paseo de los campeones, ya que es difícil que en un terreno llano se saque una diferencia considerable de tiempo. 

A continuación, te presentamos las últimas tres etapas de la Vuelta a Guatemala 2026:

  • Etapa 8, viernes 30 de octubre | Cronoescalada: San Juan la Laguna-San Pablo-Santa Clara-Pamezabal (22.6 kilómetros)
  • Etapa 9, sábado 31 de octubre | Sololá-La Cuchilla-Pamezabal-La Cuchilla-Los Encuentros-Chupol-Tecpán Guatemala-Patzicía-Chimaltenango-El Tejar-Ciudad Vieja (139.1 kilómetros)
  • Etapa 10, domingo 1 de noviembre | Villa Linda-Circuito Anillo Periférico de 7 vueltas (121.3 kilómetros).  
¿Quién es Wilson Chonay, el guatemalteco que destaca en la Vuelta 2026?

El ciclista del Hino-One-Suzuki había deslumbrado en el 2022 cuando ganó la Vuelta Internacional de la Juventud.

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