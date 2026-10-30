La novena etapa de la Vuelta define al campeón de la montaña

Este sábado 31 de octubre, el último día del décimo mes del año, se realizará la penúltima etapa de la 65 Vuelta Ciclística Internacional a Guatemala, la cual tiene nuevo líder en la clasificación general individual: el colombiano Jhonatan Chaves del NU Colombia, y quien se perfila como el gran favorito para cerrar entre el sábado y domingo este circuito internacional a nuestro país.
La etapa 9 de la Vuelta Ciclista iniciará a las 09:00 horas, con salida en Sololá (frente a la Municipalidad) y llegada a Ciudad Vieja en Sacatepéquez. A lo largo de los 139.1 kilómetros se disputarán cuatro premios de montaña y tres metas volantes, por lo que mañana se sabrá quién es el campeón de la montaña, debido a que el domingo la última etapa es en territorio llano.
La penúltima etapa de la Vuelta a Guatemala tendrá la emoción de descubrir si el colombiano Jhonatan Chaves logra mantener su ventaja de 57 segundos sobre su compañero de equipo (NU Colombia), el también colombiano Cristian Rico. El guatemalteco Wilson Chonay (Hino-One-Suzuki) es tercero y debe descontar un minuto y 40 segundos para convertirse en líder faltando dos etapas por disputarse (sábado 31 de octubre y domingo 1 de noviembre).
Se define el título de la montaña
Respecto a la definición de la montaña, donde habrá puntos de 2da., 3ra. y 4ta. categoría, la lucha está intensa entre el estadounidense Logan Unger (Momen Racing-Aquiaroni-Qui) y el guatemalteco Gerson Toc (ECA Electricidad-Ciclismo), ya que el norteamericano suma 34 puntos y el centroamericano 30, es decir, solamente son 4 puntos de diferencia. En tercer plano aparece Jhonatan Chaves con 26 puntos, quien podría dar la gran sorpresa de la jornada si alcanzara dicho título intermedio de la Vuelta a Guatemala.
Los premios de montaña que definirán el título:
1. Restaurante Pau (3ra. Categoría), kilómetro 17.2
2. Pasarela mojón 136 (4ta. Categoría), kilómetro 30.8
3. Pasarela Los Encuentros (4ta. Categoría), kilómetro 39.3
4. Restaurante Chichoy mojón 100 (2da. Categoría), kilómetro 76.7
El recorrido completo de la novena etapa es: Sololá (frente a la Municipalidad)-La Cuchilla-Pamezabal-La Cuchilla-Los Encuentros-Chupol-Tecpán Guatemala-Patzicía-Chimaltenango-El Tejar-Ciudad Vieja (frente a la Municipalidad).