“Canelo” Álvarez recupera el título mundial del CBM

El mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez derrotó por puntos y decisión unánime al francés Christian Mbilli y le arrebató el título mundial CMB del peso supermediano al francés Christian M'bili en una velada celebrada en The Venue en Riad.
"Canelo" Álvarez, excampeón mundial desde el peso superwélter hasta el semipesado, impuso el ritmo, el control de la distancia y la actitud defensiva para superar a un Christian Mbilli, campeón interino que puso corazón e intensidad, pero cedió la corona al mexicano.
El mexicano, que dominó el combate de principio a fin, recupera el cinturón del CMB de peso supermediano (-76,203 kg) y acalla las dudas sobre su declive.
‘Canelo’ Álvarez: un campeón indiscutido
‘Canelo’ comenzó su carrera profesional a los 15 años, cuando dejó el colegio para dedicarse al boxeo, y desde 2015 figura entre los 10 mejores púgiles del mundo libra por libra.
Su trayectoria no ha sido ajena a la polémica. Dio positivo por clembuterol en dos controles antidopaje tras el empate ante Gennadiy Golovkin; y la Comisión Atlética de Nevada le dio la sanción más baja posible, seis meses de suspensión, al concluir que la ingirió involuntariamente al consumir carne contaminada.
A pesar de su palmarés y títulos, ‘Canelo’ ha sido criticado por su estilo contragolpeador que no brinda espectáculo. «Dicen que yo soy el que no da buenas peleas, que son aburridas, pero necesitas un rival que también quiera pelear y no que sólo suba a sobrevivir los 12 rounds», señaló en el pasado a The Ring Magazine.
*Información EFE.