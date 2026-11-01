¡EUGenio, campeón de la Vuelta a Guatemala!

Este domingo 1 de noviembre, se cierra el telón de las 65 Vuelta Ciclística Internacional a Guatemala, con prácticamente el título para el colombiano Jhonatan Chaves, del NU Colombia, pero para Emisoras Unidas la experiencia del máximo evento del ciclismo que se celebra en el país dejó dos aspectos importantes: por primera vez el evento se transmitió en nuestras redes sociales (Facebook y TikTok) en directo durante los más de mil kilómetros que tuvo el magno evento e hizo su primera aparición EUGenio, la mascota del Grupo Emisoras Unidas, quien nació este año a raíz del Universo Futbol.
EUGenio, creado por nuestro talento Wilber Colloy, se ganó los corazones y la admiración de nuestra fiel audiencia, que desde el primer día, allá en Guastatoya, El Progreso, hizo su gran debut junto a la experiencia de las voces de El Mejor Equipo.
Un total de 215.4 kilómetros se recorrió durante la primera etapa de la Vuelta a Guatemala, y el admirable EUGenio apareció en la unidad máster de Emisoras Unidas y en la unidad motorizada mostrando las imágenes del aquel hermoso y caluroso recorrido que terminó en Puerto Barrios, Izabal, la "Tierra de Dios".
EUGenio también apareció en Morales (Izabal), San Antonio La Paz (El Progreso), Antigua Guatemala (Sacatepéquez), Coatepeque (Quetzaltenango), San Felipe (Retalhuleu), San Rafael Pie de la Cuesta (San Marcos), Catarina San Marcos (San Marcos), casco urbano de Quetzaltenango, San Cristóbal (Totonicapán), Monte Elim (María de Tecún, Sololá), San Juan la Laguna (Sololá), Pamezabal (Sololá), Sololá, Ciudad Vieja (Sacatepéquez) y la Ciudad Capital (Guatemala) durante el circuito del Anillo Periférico.
EUGenio y el enlace con nuestra
EUGenio, la mascota oficial del Grupo Emisoras Unidas, viaja en cada etapa de la competencia y se ha convertido en un símbolo de cercanía entre la radio y su audiencia. El personaje, creado originalmente en el contexto de Universo Futbol y adoptado con fuerza durante la cobertura de la Vuelta, representa el espíritu alegre y cercano de El Mejor Equipo de Emisoras Unidas.
Aficionados de todas las edades se acercan a la unidad máster para tomarse fotografías, pedir autógrafos y, sobre todo, adquirir su propio EUGenio. El éxito de la mascota ha sido notable.
Y EUGenio toma más valor cuando es autografiado por las voces de El Mejor Equipo de Emisoras Unidas.
Por eso podemos confirmar este domingo 1 de noviembre que, EUGenio, junto a las voces de El Mejor Equipo son los grandes campeones de la Vuelta a Guatemala respecto a la competencia radial y digital por ser la radio preferida del pueblo guatemalteco.