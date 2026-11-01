 Municipalidad de Chimaltenango: pronunciamiento por Vuelta
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Municipalidad de Chimaltenango se pronuncia por lo ocurrido en la Vuelta

Mediante sus redes sociales, la comuna chimalteca dio a conocer su postura por lo ocurrido ayer en el casco urbano.

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Caravana neutralizada en su paso por Chimaltenango
Caravana neutralizada en su paso por Chimaltenango / FOTO: Omar Solís
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La Municipalidad de Chimaltenango se pronunció mediante un comunicado sobre lo acontecido el sábado en la penúltima y última etapa de la 65 Vuelta Ciclista Internacional a Guatemala, la cual tuvo que ser neutralizada debido al desorden vial que causó algunas caídas de ciclistas y complicaciones para la caravana ciclística.

"La Municipalidad de Chimaltenango informa a la población que, de acuerdo con la planificación y el recorrido oficial presentado por el Comité Organizador de la 65 Vuelta Ciclística Internacional a Guatemala, este sábado 31 de octubre la caravana ciclística tenía que pasar por el libramiento de Chimaltenango", aseveró la comunica y adjunto una carta que lo respalda.

Asimismo, la Municipalidad explicó: "Es importante aclarar que el recorrido autorizado corresponde al libramiento y no contempla el paso por el centro de la ciudad de Chimaltenango. Trabajando para usted, nuestro compromiso es servirle".

Hasta el momento, la Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Guatemala (FGC) no se ha pronunciado respecto a lo dicho por la Municipalidad de Chimaltenango. 

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Municipalidad de Chimaltenango se pronuncia por lo ocurrido en la etapa del sábado 31 de octubre - Municipalidad de Chimaltenango

¿Qué pasó en Chimaltenango?

La Vuelta sufrió una situación inesperada a su paso por Chimaltenango. La gran cantidad de vehículos, el poco espacio para el transitar de la caravana ciclística, algunos pilotos imprudentes, y la caída de varios ciclistas, hicieron que la carrera se neutralizara al descenso del puente principal en el poblado de Chimaltenango, y eso ocasionó que la tercera meta volante del día quedara anulada, y con ello la incertidumbre de qué pasaría con el virtual campeón.

Tras varios minutos de espera, el comisario UCI decidió que la competencia continuara y aseguró que los tres ciclistas en fuga: Henry Sam (GUA) del Decorabaños-Bantrab, Donovan Ramírez (CRC) del Team Colono Bikestation kölbi y José Muñiz (MEX) del Canel’s Java tuviesen la venta de 1:09 minutos sobre el pelotón, el cual fue liberado en ese tiempo.

Este domingo se realiza el tradicional circuito del Anillo Periférico donde el colombiano del NU Colombia busca ganar por primera vez un giro guatemalteco.

La última etapa comienza a las 10:00 horas y se estima termine a eso de las 12:45 horas.  

Neutralizan la penúltima etapa de la Vuelta a Guatemala por caos vial

La penúltima etapa de la Vuelta a Guatemala fue neutralizada por el caos vial en Chimaltenango y la caída de varios ciclistas, la misma se reanudó minutos después.

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