 Nuevo capítulo en la guerra entre Javier Tebas y el Real Madrid
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Nuevo capítulo en la guerra entre Javier Tebas y el Real Madrid

El presidente de LaLiga arremetió contra el Real Madrid por mantener viva la polémica del caso Negreira y aseguró que el club blanco está “estirando el chicle”.

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Javier Tebas, presidente de La Liga
Javier Tebas, presidente de La Liga / FOTO: EFE
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La tensión entre Javier Tebas y el Real Madrid suma un nuevo capítulo. El presidente de LaLiga lanzó duras críticas contra el conjunto blanco por mantener en el centro del debate el caso Negreira y cuestionar constantemente al Barcelona por el escándalo arbitral, pese a que el asunto ya se encuentra en manos de la Justicia. Para el dirigente, la postura del club madridista responde a un intento de prolongar una polémica que considera innecesaria.

"Se está estirando el chicle a ver cuánto dura. Y yo creo que eso no es admisible", manifestó Tebas durante su participación en el World in Progress Barcelona 2026, un foro internacional celebrado en la capital catalana que reúne a destacados representantes de los ámbitos político, económico y empresarial. El presidente de LaLiga también cuestionó la insistencia del Real Madrid en señalar al Barcelona por un caso en el que el organismo que dirige está personado en el procedimiento judicial incluso desde antes que la entidad madridista.

Tebas no se guarda nada contra el Real Madrid

En sus declaraciones, Tebas también relacionó el cambio de postura del Real Madrid respecto al Barcelona con las diferencias que ambos clubes mantienen alrededor de la Superliga europea. El dirigente recordó que Florentino Pérez llegó a considerar al conjunto azulgrana uno de los clubes amigos del madridismo mientras permaneciera vinculado al proyecto. Sin embargo, según su interpretación, la relación cambió después de que el Barça se apartara de la iniciativa impulsada por el presidente blanco.

De esta manera, el enfrentamiento entre Tebas y el Real Madrid vuelve a ganar protagonismo, con el caso Negreira como uno de sus principales puntos de fricción. Mientras el club blanco mantiene su postura crítica sobre los pagos del Barcelona al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, el presidente de LaLiga considera que se está llevando demasiado lejos una controversia que ya tiene recorrido judicial. Un nuevo episodio de una rivalidad institucional que sigue lejos de encontrar una tregua.

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Florentino Pérez y Javier Tebas - EFE

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