Portero famoso sufre accidente de moto y pierde una pierna

Un portero de futbol que comenzaba a consolidarse como titular de su equipo sufrió un grave accidente de motocicleta que terminó con la amputación de su pierna izquierda, un hecho que conmocionó al club y a sus seguidores.
Se trata de William John Donkoh, guardameta del Elmina Sharks FC (club profesional de Ghana), quien atravesaba un buen momento deportivo luego de incorporarse a la institución como fichaje de verano. Pese a llevar poco tiempo en el equipo, logró ganarse rápidamente la confianza del cuerpo técnico y quedarse con la titularidad bajo los tres palos.
El domingo previo al accidente, el arquero fue titular en el encuentro frente al Future Stars, en el que su equipo consiguió una victoria por 1-0. Durante ese compromiso, Donkoh tuvo una actuación destacada al mantener su portería a cero, en una etapa en la que comenzaba a afianzarse como una pieza importante del plantel.
Su carrera deportiva dio un giro inesperado
Sin embargo, su carrera dio un giro inesperado el martes 20 de octubre de 2026, cuando sufrió un accidente de motocicleta en Cape Coast, Ghana. El impacto le provocó lesiones graves en la pierna izquierda, por lo que tuvo que ser trasladado para recibir atención médica.
El Elmina Sharks FC confirmó que el futbolista fue sometido a una cirugía la noche del miércoles 21 de octubre. Pese a los esfuerzos del equipo médico, la gravedad de las heridas hizo necesaria la amputación de su extremidad.
Tras lo ocurrido, la directiva, el cuerpo técnico, sus compañeros y seguidores expresaron su tristeza y solidaridad. El club también anunció que brindará apoyo económico al guardameta y a su familia durante su recuperación y más allá de ese proceso.
Además, pidió respetar la privacidad del jugador mientras enfrenta esta difícil situación y aseguró que continuará acompañándolo.