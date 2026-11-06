Selección: Allen Yanes se refiere al duelo ante Canadá

Allen Yanes, jugador nacido en Los Ángeles, California, Estados Unidos, pero con nacionalidad guatemalteca, defiende los colores azul y blanco de su patria al hablar de Selección Nacional. El actual jugador de Deportivo Mixco es uno de los llamados por el técnico mexicano Luis Fernando Tena a los microciclos de trabajo que actualmente se realizan en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la Federación de Futbol de Guatemala (FFG).
Allen Yanes atendió una entrevista con Comunicación de la Federación en la cual habla sobre esta semana de trabajo con la Selección Nacional de Guatemala, la cual se prepara para el duelo ante Canadá (doble partido), correspondiente a la Concacaf Nations League, en su fase de cuartos de final. "Ya vamos por la mitad de esta semana y esperando estos últimos días para seguir la preparación", aseguró el seleccionado nacional.
Una de las novedades en el papel de Allen Yanes es que su última posición en Selección fue de lateral; ahora lo hace como defensa central, en ese sentido, el futbolista explicó: "Yo creo que me sentí muy cómodo y obviamente con el apoyo de todos, creo que me sentí muy bien y espero en donde me toque seguir haciéndolo bien. Creo que ya había jugado en esa posición antes. Este Torneo Apertura 2026 tal vez fue el que más jugué en mi equipo".
Allen Yanes analiza a Canadá
El defensor guatemalteco fue consultado sobre el rival, la selección de Canadá, la cual llegará a Guatemala con su mejor plantilla, un cuadro prácticamente mundialista. "Obviamente sabemos que va a ser un partido difícil, creo que como siempre he dicho todos los partidos son difíciles, sabemos la calidad de equipo que tienen, pero es un reto más y hay que afrontarlo como viene", aseguró Yanes.
Allen siguió: "Yo creo que la clase de jugadores que tienen, obviamente sabemos que son muy rápidos, muy técnicos, pero como te digo, lo vamos a afrontar a como viene y así nos toca. Esperamos, como te digo, siempre hacerlo mejor".
Sobre el último triunfo de Guatemala, ante Surinam, y cómo esto beneficia a los seleccionados de cara a esta histórica eliminatoria, Allen Yanes dijo: "Yo creo que obviamente en la victoria te ayuda mucho y como te digo esperamos afrontar de buena forma nuestros partidos".
Por último, Yanes confianza qué les dice el profe Tena en estos microciclos de trabajo: "Pues como siempre, nos dice que afrontemos los partidos con mucha seriedad, con mucho profesionalismo y así será".
A la afición, Allen Yanes le tiene un mensaje especial: "Esperamos que la afición confíe en nosotros, que estén tranquilos, que nosotros siempre vamos a dar nuestro mejor esfuerzo".