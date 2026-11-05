Se encienden las alarmas en Selección Nacional de Guatemala

Restan 8 días para que las selecciones nacionales de Guatemala y Canadá den vida a la serie de cuartos de final de la Concacaf Nations League 2026-2027, que dará al ganador el boleto directo a la Copa Oro 2027 y su clasificación a las semifinales del torneo regional, instancia a la cual la "Bicolor" jamás ha llegado.
Desde inicios de esta semana, los seleccionados han estado trabajando en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la Federación de Futbol de Guatemala (FFG). Pero en las últimas horas, las informaciones ponen en el centro de atención a los futbolistas Stheven Robles y Jorge Aparicio, el primero de Comunicaciones y el segundo de Xelajú M. C.
Respecto a las informaciones preliminares, ambos jugadores tendrían algún tipo de resentimiento de lesiones anteriores y eso ha ocasionado que el trabajo no sea al 100 por ciento en los microciclos.
En el caso de Robles, se informó, por parte de la periodista Elizabeth González, que habría abandonado la concentración, detalles que aún no son oficializados por la Federación.
Asimismo, se maneja los indicios noticiosos que, Aparicio sería baja para el duelo de ida de la serie de cuartos de final ante Canadá, otro extremo que la FFG no hace oficial.
El cuerpo médico de la Selección chapina trabaja muy de cerca con los seleccionados y trata la forma que ambos estén en las mejores condiciones ya sea para el duelo de ida o el viaje a Canadá para el compromiso de vuelta.
La otra semana se debe conocer el listado depurado de quienes continúan en la concentración y cuáles son los que quedan en dicho recorte, hasta ahí se podría conocer con exactitud la situación de los dos jugadores mencionados.
Guatemala vs. Canadá
Guatemaltecos y canadienses se verán la cara en doble partido correspondiente a la fase de los cuartos de final de la Liga de Naciones Concacaf (Liga A), que dará al ganador el boleto directo a la Copa Oro 2027 y el pase a la final four (semifinales).
El viernes 13 de noviembre, Guatemala recibirá a Canadá en el estadio El Trébol, y el lunes 16, Canadá les hará los honores a los guatemaltecos en territorio canadiense.