 Copa Oro 2027 tendrá un nuevo formato de competencia
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Copa Oro 2027 tendrá un nuevo y novedoso formato de competencia

Con la participación especial de Fabrizio Romano, la Concacaf desglosa todo los detalles del nuevo formato de la Copa Oro Concacaf.

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Copa Oro 2027 tendrá nuevo formato de competencia
Copa Oro 2027 tendrá nuevo formato de competencia / FOTO: EFE y Concacaf
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Concacaf anunció hoy las fechas, un nuevo y emocionante formato de competencia para la Copa Oro Concacaf 2027, el principal torneo de selecciones nacionales masculinas de la Confederación, en la cual, la Selección Nacional de Guatemala está a un paso de clasificarse de forma directa, siempre y cuando elimine a Canadá en la serie de cuartos de final de la Concacaf Nations League.

La Copa Oro Concacaf 2027 comenzará con el partido inaugural el jueves 17 de junio y concluirá con la final el domingo 11 de julio de 2027. El sorteo oficial del torneo se llevará a cabo el jueves 8 de abril de 2027.

Lo que necesita Guatemala para clasificar a Copa Oro 2027

Guatemala tiene dos vías para clasificar a la próxima edición de la Copa Oro, su primera oportunidad llegará en noviembre.

Un nuevo formato

La Copa Oro 2027 seguirá contando con la participación de 16 selecciones, pero introducirá un nuevo formato de fase de grupos con dos grupos de ocho equipos, en lugar de cuatro grupos de cuatro. Con el nuevo formato, cada selección disputará cuatro partidos en la fase de grupos contra cuatro rivales diferentes, en lugar de los tres encuentros que disputaba en ediciones anteriores.

Como parte del crecimiento continuo del futbol de selecciones nacionales masculinas en toda la región, el nuevo formato ha sido diseñado para ofrecer partidos de mayor relevancia y enfrentamientos entre las selecciones mejor clasificadas desde las primeras etapas de la competencia, generando mayor emoción tanto para los aficionados como para las selecciones participantes.

Así funcionará el sorteo de la Copa Oro

Las 16 selecciones participantes se distribuirán en ocho bombos de dos equipos cada uno, de acuerdo con el Ranking de Selecciones Nacionales Masculinas de Concacaf. Durante el sorteo, una selección de cada bombo será sorteada a cada uno de los dos grupos.

Una vez definidos los dos grupos, las selecciones de cada grupo se organizarán en cuatro rangos de clasificación, y cada equipo se enfrentará a un rival de cada rango. Una matriz de enfrentamientos predeterminada establecerá los cruces específicos de la fase de grupos, garantizando que cada selección se enfrente a una combinación equilibrada de rivales de diferentes posiciones en el ranking.

Las ocho selecciones de cada grupo competirán en una misma tabla de posiciones, y las cuatro mejores avanzarán a la fase de eliminación directa.

Las ocho selecciones clasificadas disputarán la fase de eliminación directa, compuesta por tres rondas: cuartos de final, semifinales y final. Los resultados de la fase de grupos determinarán los enfrentamientos de cuartos de Final, en los que las selecciones mejor clasificadas se enfrentarán a las de menor clasificación, mientras que el cuadro del torneo definirá los cruces de semifinales.

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El nuevo formato de competencia de la Copa Oro 2027 tendrá solo dos grupos (A y B) - Concacaf
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El nuevo formato de competencia de la Copa Oro dará cuatro juegos a cada selección en fase de grupos - Concacaf

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