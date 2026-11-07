Suchitepéquez sumó su derrota 11 del Apertura 2026

Las cosas en Deportivo Suchitepéquez no mejorar. El cuadro mazateco nuevamente perdió dentro del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional, la número 11 del actual certamen, y sigue sumiéndose en el último lugar de la tabla de posiciones.
¿Problema de dirigencia, técnico o jugadores? No se sabe con exactitud cuál es el problema de raíz con los "Venados" mazatecos, pero lo cierto es que en la actualidad son el peor equipo de los 12 participantes de la Liga Nacional, y con altas probabilidades de perder la categoría el otro año.
Tras 19 fechas disputadas (restan tres para finalizar la fase regular), Deportivo Suchitepéquez solamente acumula dos triunfos más seis empates, y con ello ya son 12 puntos ganados de un total de 57, es decir, 45 puntos perdidos en el camino.
Para el Torneo Clausura 2027, Suchi debería hacer un perfecto campeonato y sumar casi de a tres en todos sus partidos para salvar la categoría. Actualmente, la diferencia es de ocho puntos para salir de los dos últimos lugares, los cuales son zona de descenso para el final de temporada 2026-2027.
Las 11 derrotas de Suchitepéquez
El Deportivo Suchitepéquez ascendió para jugar la temporada 2026-2027 de la Liga Nacional, junto a San Pedro, pero el escenario del máximo circuito no ha sido lo esperado para la afición del dos veces campeón nacional.
Suchitepéquez comenzó en casa con un empate 0-0 ante Comunicaciones, pero luego, se vinieron cuatro derrotas al hilo con Mixco (2-0), San Pedro (3-0), Marquense (1-2) y Aurora (3-2).
En la sexta fecha, Suchitepéquez ganó su primer partido, fue 3-2 al Cobán Imperial, pero luego se vinieron 11 partidos sin conocer la victoria donde destacan derrotas ante: Malacateco (2-0), Antigua (3-2), Municipal (3-0), Comunicaciones (3-0), Marquense (2-1) y Cobán Imperial (2-1).
En la fecha 18, Suchitepéquez logró ganar su segundo partido, y fue ante Malacateco 1-0.
Anoche, en el inicio de la jornada 19, el "Gigante del Sur" perdió su partido número 11 ante Deportivo Guastatoya, que lo goleó 4-0.
Tres partidos le restan a Suchitepéquez para cerrar una desastrosa fase de clasificación y replantearse su existencia en Liga Nacional.
- Jornada 20: Suchitepéquez vs. Antigua, domingo 15 de noviembre a las 17:15 horas
- Jornada 21: Xelajú vs. Suchitepéquez, sábado 21 de noviembre a las 13:00 horas
- Jornada 22: Suchitepéquez vs. Municipal, sábado 28 de noviembre a las 15:00 horas.