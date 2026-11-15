Resultados de semifinales de ida de Primera División 2026

Este sábado 14 y domingo 15 de noviembre se realizaron los juegos de ida de las semifinales del Torneo Apertura 2026 de la Liga de Futbol Primera División de Guatemala de no aficionados, donde el representante del departamento de Santa Rosa, Deportivo Nueva Santa Rosa fue el que sacó el mejor de los resultados.
Aguacatán de Huehuetenango y el Atlético Mictlán de Jutiapa solventaron el sábado la primera semifinal de la Liga Primera División. Este duelo se realizó en el estadio David Herrera Mauricio desde las 19:15 horas.
Los "Conejos" mitecos se pusieron adelante en el marcador gracias al tanto de Douglas Romero, pero los locales reaccionaron e igualaron con el tanto de Héctor Arévalo.
Y así terminó de escribirse este capítulo entre los huehuetecos y jutiapanecos. La vuelta será en el estadio La Asunción el domingo 22 de noviembre a las 15:00 horas.
Nueva Santa Rosa se lleva el triunfo
La continuidad de las series de las semifinales de ida siguió este domingo cuando a las 15:00 horas cuando el Deportivo Fraijanes se midió al Deportivo Nueva Santa Rosa en el estadio San Miguel.
Fue un partido emotivo y lleno de goles, pero con resultado negativo para los de casa, dado que la visita se llevó el triunfo 3-4, y queda en cómoda ventaja para el duelo de vuelta, el cual será en territorio santarroseño la próxima semana.
Jorge Mario Ortíz abrió el marcador para la visita al 17, pero al 32, Ángel Álvarez igualó las acciones 1-1 para los de casa. Federico Antúnez adelantó de nuevo al cuadro de Nueva Santa Rosa al 37, pero al 45+3 Jorge Lara lograba poner otra vez el empate en la serie 2-2.
Para la segunda mitad, Roque Caballero al 56 hizo el 2-3 y Jorge Lara, con su doblete en el partido, hacía el 3-3 al 75. Sin duda alguna era un duelo vibrante.
Pero al duelo le hacía la guinda al pastel y esta terminó poniéndosela y fue el 3-4 final a favor de la visita que se apoyó con un autogol de Diego Franco al 89.
Nueva Santa Rosa logra dar el primer golpe en la semifinal de ida, y ahora, se prepara para la semifinal de vuelta que se jugará el sábado 21 de noviembre en el estadio Pedro García Arredondo a las 19:00 horas.
Resultados de las semifinales de ida:
- -Aguacatán 1-1 Atlético Mictlán
- -Fraijanes 3-4 Nueva Santa Rosa
Programación de las semifinales de vuelta
- -Nueva Santa Rosa vs. Fraijanes, sábado 21 de noviembre a las 19:00 horas en el estadio Pedro García Arredondo
- -Atlético Mictlán vs. Aguacatán, domingo 22 de noviembre a las 15:00 horas en el estadio La Asunción
Los ganadores de las semifinales avanzarán a la gran final de la Primera División y el campeón ganar el 50% del ascenso a la Liga Nacional.