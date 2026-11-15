¡Panamá es semifinalista de la Concacaf Nations League!

La Selección de Panamá aseguró este domingo 15 de noviembre su boleto a las semifinales "Final Four" de la Liga de Naciones de la Concacaf 2026/2027 tras derrotar 2-0 a Curazao en el partido de vuelta de los cuartos de final, disputado en el estadio Rommel Fernández.
José Fajardo fue la figura del encuentro. El delantero anotó los dos goles: el primero de cabeza al minuto 45, tras asistencia de Amir Murillo, y el segundo al 52, cuando se abrió paso entre la defensa y definió ante el arquero Eloy Room. Con el empate 0-0 de la ida en Willemstad, el marcador global quedó 2-0 a favor de los canaleros.
El triunfo representa la cuarta clasificación consecutiva de Panamá a la fase final del torneo y garantiza su participación directa en la Copa Oro 2027. El equipo dirigido por Thomas Christiansen rompió una racha negativa de partidos sin victoria en tiempo reglamentario y mostró mayor contundencia ofensiva en casa, dominando la posesión y generando numerosas ocasiones.
Curazao, que debutaba en cuartos de final de esta competición, ofreció resistencia especialmente en la ida, pero no logró quebrantar la defensa panameña ni capitalizar sus pocas oportunidades en el Rommel Fernández.
Dominio total de Panamá en Centroamérica
Con la clasificación, Panamá es la primera selección en ganar su boleto y ahora espera la definición del resto de llaves para conocer cuál será su rival para la semifinal.
Canadá juega el lunes ante Guatemala con la ventaja de haber ganado de visita y tener un marcador de 3-2 a su favor. El martes, Estados Unidos juega ante Haití en territorio estadounidense con la clara ventaja del 6-0 de la ida y ese mismo día, México recibe a Jamaica con el objetivo de remontar el 3-2 que le encajó el cuadro caribeño.
La afición panameña celebró con euforia el avance de "La Roja", que vuelve a demostrar su solidez en el futbol de Concacaf y de Centroamérica, donde marca un domino absoluto.
Con este resultado, Panamá continúa su camino competitivo en el ciclo posMundial 2026 y se posiciona entre los cuatro mejores equipos de la región en la actual edición de la Liga de Naciones.