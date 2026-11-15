 Grupo A: Francia gana grupo y Bélgica deja fuera a Italia
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Grupo A: Francia gana grupo y Bélgica deja fuera a Italia

Italia muere en la orilla y Bélgica se clasifica para cuartos de final de la UEFA Nations League.

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Bélgica eliminó a Italia en Nations League
Bélgica eliminó a Italia en Nations League / FOTO: EFE
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Una remontada con tres goles en once minutos clasificó a Bélgica este domingo para los cuartos de final de la Liga de Naciones, después de vencer por 4-1 a Italia, que murió en la orilla, alargó, de nuevo, una crisis que parece no tener fondo y no supo hacer valer su buen desempeño durante la fase de grupos.

"Estar aquí jugándose la clasificación es ya un motivo de orgullo", dijo en la víspera el seleccionador italiano, Roberto Mancini, que llegó al banquillo cuestionado por todo un país, que le acusa de haber huido a Arabia Saudí tras no lograr la clasificación al Mundial de Qatar 2022.

Lo cierto es que después de todo, de haber caído bajo, de no clasificarse para el Mundial por tercera vez consecutiva, y de vivir una crisis dentro de la federación -que vivirá otras elecciones a final de año-, la "Azzurra" debía enorgullecerse de, al menos, luchar por pasar a la siguiente fase ante grandes como Francia, Bélgica o Turquía.

Al principio del partido Italia pareció aquella que jugó contra Francia. Demostró la valentía arriba y pronto se adelantó con Franceso Pio Esposito en el minuto 10, que metió la punta del pie a un metro de la portería para hacer creer que sí era posible. El delantero del Inter de Milan se volvió a echar a las espaldas al equipo.

Un nefasto rendimiento en defensa, al contrario que contra los franceses, permitió que el conjunto belga remontara. Lo de siempre: Gianluigi Donnarumma, el más veterano, sostiene al equipo hasta que ya no puede salvar más. Maxim De Cuyper empató en el 15, Nathan Ngoy selló la remontada en el 22 y Jérémy Doku hizo el 3-1 en el 26. Ahora Italia dependía de una Francia que no perdonó contra Turquía.

Francia termina de líder en el grupo A de Nations League

Beneficiada por el tropiezo de Italia en Bruselas, ante Bélgica, y por un autogol de Emir Topcu al inicio de la segunda parte, que le sacó del lío y otro tanto posterior de Junior Kroupi que sentenció, Francia logró ante Turquía el triunfo que necesitaba para avanzar como primera de su grupo a los cuartos de final de la Liga de Naciones (2-1).

Fue una clasificación sin brillo. Un objetivo logrado sin aspavientos frente un rival que cuenta sus partidos por derrotas y que hizo sufrir al conjunto de Zidane. De hecho, logró momentáneamente el gol del empate, firmado por Arda Guler, pero anulado por el VAR, por fuera de juego. Y después, al final, cuando parecía cerrado el partido, logró el premio Turquía en el último minuto, en un córner botado por el centrocampista del Real Madrid que culminó Abdulkerim Bardakci. Francia ganó apurado.

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Posiciones finales del grupo A de la Nations League - @UEFAEURO

*Información EFE.

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