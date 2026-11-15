 Localizan Armas en Taxi en Calzada Roosevelt
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Localizan armas dentro de un taxi en la calzada Roosevelt

Las fuerzas de seguridad interceptaron un vehículo rotulado como taxi en la Calzada Roosevelt, donde encontraron varias armas.

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Las autoridades realizan una revisión en el taxi donde hallaron las armas., Captura de pantalla.
Las autoridades realizan una revisión en el taxi donde hallaron las armas. / FOTO: Captura de pantalla.
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La Policía Nacional Civil (PNC) reportó el hallazgo de fusiles, pistolas, chalecos blindados, tolvas y municiones de distintos calibres en un operativo desarrollado en la Calzada Roosevelt, entre 21 y 22 avenida de la zona 11 y que tuvo como blanco un vehículo rotulado como taxi.

Asimismo, informaron que en las acciones una persona neutralizada, por medio de investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal y la División de Protección a la Naturaleza (DIPRONA).

Las autoridades indicaron que el vehículo identificado como taxi que fue interceptado en este sector de la calzada Roosevelt se identifica con las placas A-708 BCR.

La policía precisó que el detalle de lo localizado es preliminar, porque están en el procedimiento pertinente en esta parte de la calzada Roosevelt.

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El Ministerio Público informó que ubicaron el ilícito en Retalhuleu, cuando era transportado entre un cargamento de plátanos.

Piden precaución por hallazgo en taxi

El director de comunicación de EMETRA, Amílcar Montejo, informó que se ejecuta el operativo en el citado taxi sobre la Calzada Roosevelt, entre 21 y 22 avenida, zona 11.

"Evite la zona, hay fuerte presencia policial. Se le especifica, porque llevará un tiempo prudencial la habilitación del tramo", declaró Montejo por medio de sus redes sociales.

Las fuerzas de seguridad indicaron que el operativo sigue en desarrollo, por lo que anunciarán el número preciso de los ilícitos encontrados en el taxi durante las próximas horas.

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Las armas están siendo contabilizadas por la PNC en la calzada Roosevelt. - PNC de Guatemala.

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