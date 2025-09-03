Descubre la Italika 280Z: Potencia y Estilo Urbano en Moto

Italika, una de las principales marcas de motocicletas en Guatemala, lanzó oficialmente su nuevo modelo 280Z en un evento exclusivo que atrajo a numerosos entusiastas del motociclismo y medios de comunicación. Esta motocicleta está diseñada para transformar el sector urbano deportivo, ofreciendo una combinación perfecta de innovación, tecnología, seguridad y estilo, todo a un precio que promete ser accesible para el público en general.
Características destacadas de la Italika 280Z
La nueva Italika 280Z se presenta como una opción robusta y eficiente para los motociclistas urbanos. Este modelo incluye:
- Iluminación LED para una mejor visibilidad nocturna.
- Tablero digital que proporciona información clara y precisa durante la conducción.
- 6 velocidades que optimizan el rendimiento y la experiencia de manejo.
- Clutch antirrebote que favorece una conducción más suave y segura.
- Motor monocilíndrico de 4 tiempos enfriado por aire y aceite, generando 22.5 caballos de fuerza.
- Frenos de disco en ambas ruedas y suspensión trasera monoshock, garantizando un manejo seguro en diversas condiciones.
Estas especificaciones hacen de la 280Z una moto ideal para quienes buscan no solo transportarse, sino también disfrutar cada trayecto.
Compromiso con la movilidad y accesibilidad
Gustavo Amado, Director de Italika Guatemala, comentó: "En Italika creemos que la movilidad es un derecho que abre caminos y oportunidades. Con la llegada de la 280Z reforzamos nuestro compromiso de llevar innovación y estilo al alcance de todos, ofreciendo una motocicleta que no solo es funcional y accesible, sino que también conecta con los sueños y aspiraciones de quienes buscan libertad en cada trayecto."
El modelo se lanza al mercado a un precio especial de Q19,999, y los interesados pueden aprovechar el Préstamo Sin Peros de Banco Azteca Guatemala, con pagos a partir de Q269 semanales. Esto facilita el acceso a este nuevo modelo para un mayor número de guatemaltecos, permitiéndoles estrenar su motocicleta de forma rápida y sencilla.
Por su parte, Luis Pernillo, Gerente de Planeación Comercial de Italika Guatemala, añadió: "La 280Z es un modelo pensado para el conductor urbano que quiere ir más allá de transportarse: busca potencia, confianza y emoción. Con características como clutch antirrebote, tablero digital y 22.5 caballos de fuerza, la 280Z brinda una experiencia de conducción única respaldada por nuestra garantía de 4 años o 40,000 kilómetros y más de 600 puntos de contacto en todo el país."
Italika reafirma su misión de promover valores como la innovación, inclusión y cercanía con los guatemaltecos. La llegada de la Italika 280Z marca un hito en la industria, contribuyendo a un futuro donde más ciudadanos puedan disfrutar de la movilidad con estilo y seguridad.
La Italika 280Z ya está disponible en todas las Tiendas Italika, Elektra Guatemala y distribuidores autorizados a nivel nacional. Este nuevo modelo busca asegurar que cada viaje no solo sea un medio para llegar a un destino, sino también una oportunidad para disfrutar el camino. Italika se posiciona así como "el motor de tu vida" en el contexto del motociclismo guatemalteco.
Con más de 18 años de presencia en Guatemala, Italika se ha consolidado como líder en la industria, ofreciendo a los motoristas una amplia red de talleres, centros de servicio y repuestos originales. Esto asegura la calidad y confianza que caracteriza a la marca, reafirmando su compromiso con todos sus usuarios.