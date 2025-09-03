 Descubre la Italika 280Z: Potencia y Estilo Urbano en Moto
Empresas

Conoce la nueva Italika 280Z: diseño urbano y potencia en dos ruedas

Italika presenta la 280Z en Guatemala, una motocicleta urbana deportiva con innovaciones tecnológicas, seguridad avanzada y un atractivo precio de lanzamiento.

Compartir:
Moto Italika Z280, Cortesía
Moto Italika Z280 / FOTO: Cortesía

Italika, una de las principales marcas de motocicletas en Guatemala, lanzó oficialmente su nuevo modelo 280Z en un evento exclusivo que atrajo a numerosos entusiastas del motociclismo y medios de comunicación. Esta motocicleta está diseñada para transformar el sector urbano deportivo, ofreciendo una combinación perfecta de innovación, tecnología, seguridad y estilo, todo a un precio que promete ser accesible para el público en general.

Características destacadas de la Italika 280Z

La nueva Italika 280Z se presenta como una opción robusta y eficiente para los motociclistas urbanos. Este modelo incluye:

  • Iluminación LED para una mejor visibilidad nocturna.
  • Tablero digital que proporciona información clara y precisa durante la conducción.
  • 6 velocidades que optimizan el rendimiento y la experiencia de manejo.
  • Clutch antirrebote que favorece una conducción más suave y segura.
  • Motor monocilíndrico de 4 tiempos enfriado por aire y aceite, generando 22.5 caballos de fuerza.
  • Frenos de disco en ambas ruedas y suspensión trasera monoshock, garantizando un manejo seguro en diversas condiciones.

Estas especificaciones hacen de la 280Z una moto ideal para quienes buscan no solo transportarse, sino también disfrutar cada trayecto.

Foto embed
Moto Italika Z280 - Cortesía

Compromiso con la movilidad y accesibilidad

Gustavo Amado, Director de Italika Guatemala, comentó: "En Italika creemos que la movilidad es un derecho que abre caminos y oportunidades. Con la llegada de la 280Z reforzamos nuestro compromiso de llevar innovación y estilo al alcance de todos, ofreciendo una motocicleta que no solo es funcional y accesible, sino que también conecta con los sueños y aspiraciones de quienes buscan libertad en cada trayecto."

El modelo se lanza al mercado a un precio especial de Q19,999, y los interesados pueden aprovechar el Préstamo Sin Peros de Banco Azteca Guatemala, con pagos a partir de Q269 semanales. Esto facilita el acceso a este nuevo modelo para un mayor número de guatemaltecos, permitiéndoles estrenar su motocicleta de forma rápida y sencilla.

Por su parte, Luis Pernillo, Gerente de Planeación Comercial de Italika Guatemala, añadió: "La 280Z es un modelo pensado para el conductor urbano que quiere ir más allá de transportarse: busca potencia, confianza y emoción. Con características como clutch antirrebote, tablero digital y 22.5 caballos de fuerza, la 280Z brinda una experiencia de conducción única respaldada por nuestra garantía de 4 años o 40,000 kilómetros y más de 600 puntos de contacto en todo el país."

Foto embed
Moto Italika Z280 - Cortesía

Italika reafirma su misión de promover valores como la innovación, inclusión y cercanía con los guatemaltecos. La llegada de la Italika 280Z marca un hito en la industria, contribuyendo a un futuro donde más ciudadanos puedan disfrutar de la movilidad con estilo y seguridad.

La Italika 280Z ya está disponible en todas las Tiendas Italika, Elektra Guatemala y distribuidores autorizados a nivel nacional. Este nuevo modelo busca asegurar que cada viaje no solo sea un medio para llegar a un destino, sino también una oportunidad para disfrutar el camino. Italika se posiciona así como "el motor de tu vida" en el contexto del motociclismo guatemalteco.

Con más de 18 años de presencia en Guatemala, Italika se ha consolidado como líder en la industria, ofreciendo a los motoristas una amplia red de talleres, centros de servicio y repuestos originales. Esto asegura la calidad y confianza que caracteriza a la marca, reafirmando su compromiso con todos sus usuarios.

En Portada

Esteban Toc: Esa justicia que quieren hacer es una injusticiat
Nacionales

Esteban Toc: "Esa justicia que quieren hacer es una injusticia"

12:18 PM, Sep 03
Sergio Chumil pierde posiciones tras una etapa atípica en la Vuelta a España 2025t
Deportes

Sergio Chumil pierde posiciones tras una etapa atípica en la Vuelta a España 2025

12:45 PM, Sep 03
Cámara de Amparo solicita información al Congreso sobre cuatro diputadost
Nacionales

Cámara de Amparo solicita información al Congreso sobre cuatro diputados

01:05 PM, Sep 03
Monstruo estrena tercera temporada: quién es Ed Gein y por qué lo comparan con La masacre en Texas t
Farándula

Monstruo estrena tercera temporada: quién es Ed Gein y por qué lo comparan con "La masacre en Texas"

10:26 AM, Sep 03

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de GuatemalaEstados UnidosEE.UU.SeguridadCopa CentroamericanaFutbol GuatemaltecoSeguridad vialJusticia
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

space invaders ,Facebook
Gaming

Icónico videojuego de los 80 se prepara para dar el salto al cine

comer pan ,Instagram
Tendencias

Pan sin culpa: ¿cómo disfrutar tu rebanada favorita sin engordar?

The Velvet Sundown ,Redes sociales
Tecnología

The Velvet Sundown: así suena la música del grupo generado por IA

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Radiografía dientes. Imagen de referencia. ,Pixabay
Sucesos

Niño de 7 años marca récord con la extracción de 526 dientes en cirugía histórica

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos