 Banco Promerica: Emocionante Carrera de Compras y Premios Q25,000
Empresas

Banco Promerica sorprendió con una emocionante carrera de compras y premios de hasta Q25,000

Banco Promerica celebró a 50 ganadores de su promoción, quienes realizaron compras de hasta Q25,000 en emocionantes 30 minutos en dos centros comerciales.

Banco Promerica, Cortesía
Banco Promerica / FOTO: Cortesía

Banco Promerica celebró con gran entusiasmo su tercera edición de la promoción de tarjetas de crédito y débito "¡Corre por lo que más quieras!", donde un total de 50 afortunados clientes tuvieron la oportunidad única de recorrer diversas tiendas y llevarse hasta Q25,000 en compras en un tiempo limitado de 30 minutos. Este evento especial se llevó a cabo en dos emocionantes sedes: el Centro Comercial Interplaza Escuintla, inaugurando esta dinámica en la región sur del país, y el Centro Comercial Pradera Concepción, que una vez más se convirtió en un punto de encuentro vibrante para celebrar junto a los ganadores.

Experiencias de los ganadores

Los ganadores compartieron sus experiencias, llenas de alegría y sorpresas, destacando cómo la promoción les permitió realizar compras inesperadas. Enrique, uno de los afortunados, expresó: "Estoy muy feliz porque compré más de lo que tenía planeado, y me llena de alegría poder compartir esta felicidad con mi familia y amigos. Los animo a confiar en las promociones y a seguir utilizando sus tarjetas para participar. ¡Gracias, Banco Promerica, por hacer esto posible!"

Por su parte, Pamela compartió su emoción al recibir la noticia de su victoria. "Cuando me llamaron para decirme que había ganado, no lo podía creer... ¡nunca me había ganado nada! Hoy corrí con muchísima emoción a hacer mis compras. Finalmente pude adquirir una lavadora y una secadora que necesitaba desde hace tiempo, y también compré videojuegos para mis hijos. Toda la familia está feliz. Estas promociones son reales, la dinámica fue muy bonita, y de corazón les recomiendo seguir usando sus tarjetas de Banco Promerica. ¡Sí se puede ganar!"

Detalles de la promoción

La promoción estuvo vigente desde el 1 de junio hasta el 31 de julio de 2025. Todos los tarjetahabientes de Promerica Visa que realizaron consumos iguales o superiores a Q200 participaron automáticamente. Además, aquellos que solicitaron su tarjeta de crédito o cuenta de efectivo a través de Banca Móvil y realizaron su primera compra de Q200 o más, recibieron cuatro oportunidades adicionales para ganar.

Con este tipo de iniciativas, Banco Promerica reafirma su compromiso de estar presente en la vida de sus clientes, ofreciendo soluciones innovadoras que reconocen su fidelidad y generan momentos memorables. Además, buscan incentivar el uso de sus tarjetas, lo que permite a los clientes disfrutar de experiencias únicas que van más allá de una compra convencional.

Banco Promerica - Cortesía

