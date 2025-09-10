ThinkGym, liderazgo estratégico, pensamiento crítico, innovación, entrenamiento mental, adaptabilidad

Este octubre regresa ThinkGym, un entrenamiento intensivo creado para líderes que enfrentan decisiones complejas todos los días, que dirigen equipos y construyen estrategias.
Un entrenamiento diferente para líderes contemporáneos
Los líderes de hoy se enfrentan a un panorama lleno de incertidumbres y cambios rápidos. En este contexto, comprender cómo se piensa se ha vuelto tan importante, o más, que lo que se sabe. ThinkGym no es un curso convencional; se trata de un espacio de entrenamiento mental que promueve el pensamiento crítico, creativo y estratégico.
Este programa se desarrollará a lo largo de 4 sesiones presenciales, las cuales tendrán lugar de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. Los participantes tendrán la oportunidad de experimentar un enfoque práctico y colaborativo, utilizando más de 20 herramientas que les permitirán mejorar su forma de abordar los problemas. Cada semana se abordará un conjunto diferente de técnicas que desafiarán la manera convencional de pensar.
¿Quiénes deberían participar en ThinkGym?
El programa está dirigido a líderes en áreas como marketing, estrategia, innovación y negocios, quienes desean mantenerse al día con los cambios del mercado. Especialmente recomendado para aquellos que han comprendido que las soluciones del pasado no siempre son efectivas para los retos del futuro. En un ambiente colaborativo, los participantes desarrollarán nuevas formas de análisis y liderazgo.
Entre los temas que se abordan se encuentran:
- Narrativas estratégicas y storytelling potenciadas por inteligencia artificial.
- Pensamiento crítico en un mundo automatizado.
- Liderazgo colaborativo en equipos híbridos.
- Técnicas como Lateral Thinking, Behavioral Design y Mindstates.
El propósito de ThinkGym es que cada participante pueda aplicar lo aprendido en situaciones reales de trabajo. No se trata de contemplar teorías abstractas, sino de sumergirse en un proceso de aprendizaje activo, acompañado por otros líderes que también están dispuestos a desafiar sus propios paradigmas.
ThinkGym es un espacio donde no hay gurús, pero sí sparrings mentales que apoyan el crecimiento de cada individuo. A diferencia de otros programas, aquí no se ofrecen respuestas prefabricadas, sino un entorno propicio para entrenar la intuición, el criterio y la claridad de pensamiento, justo cuando más se necesita.
Además, el programa incluye sesiones individuales, materiales exclusivos y el beneficio de una comunidad activa de líderes que se apoyan mutuamente. "Pensaba que iba a aprender a pensar mejor. Pero lo que pasó fue que mi equipo y yo aprendimos a pensar diferente,"
ThinkGym se presenta como una alternativa invaluable para quienes quieren fortalecer su capacidad de liderazgo y adaptabilidad ante un futuro incierto y lleno de retos. Con una propuesta de entrenamiento única, este programa se posiciona como un recurso esencial en el desarrollo profesional de líderes en diversas industrias.