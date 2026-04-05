 Expectativa por posible manifestación y paro del transporte
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Expectativa por posible manifestación y paro de transportistas

Autoridades desconocieron el tema, por lo que no emitieron un pronunciamiento ante las posibles medidas de hecho para el lunes.

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Transportistas de Quetzaltenango suspendieron el servicio recientemente por el alto costo de los combustibles. / FOTO: Archivo.

El anuncio de una posible manifestación y paro de transportistas generó expectativas entre los guatemaltecos, este domingo 5 de abril de 2026, debido a que las medidas de hecho podrían desarrollarse este lunes 6 de abril de 2026. En ese sentido, al cierre no se tenían pronunciamientos oficiales del Ministerio de Gobernación, ni de las autoridades de tránsito de la Ciudad de Guatemala, porque solo indicaron desconocer del tema.

Una carta firmada por tres asociaciones gremiales de transportistas anunció las acciones, a causa del alto costo de los combustibles. Las asociaciones que firmaron el documento son la Cámara de Transportes Urbanos e Interurbanos de Guatemala (CATUG), la Asociación de Transportistas (EGA) y Metrotransportes Limitada.

En la carta, los transportistas denuncian "la imposibilidad operativa y financiera" que es de conocimiento público como causa de la posible manifestación. Señalan que "la crisis de inflación global de su conocimiento, ha impactado severamente el costo de los hidrocarburos y derivados del petróleo".

Para nuestro gremio de transporte, esta situación ha derivado en una asfixia financiera insostenible. A la presente fecha, las empresas que conformamos esta gremial hemos agotado nuestro capital de trabajo, lo cual imposibilita la adquisición de combustible y el cumplimiento de los programas de mantenimiento preventivo y correctivo de las unidades", aseguraron.

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Razones de la posible manifestación

En consecuencia, hacemos de su conocimiento que, por causas de fuerza mayor y falta de liquidez operativa, el gremio se ve en la imposibilidad material de continuar prestando el servicio de transporte a partir del día lunes 6 de abril del año en curso", agrega la nota.

"Informamos que el día lunes 6 de abril de 2026, el gremio realizará una manifestación o marcha pacífica con el despliegue de 200 unidades de transporte que se dirigirán hacia la Municipalidad de Guatemala, Palacio Nacional y el Congreso de la República", anunciaron los transportistas.

Las asociaciones aseguraron que las acciones se realizan ante la precariedad descrita y en defensa de los intereses del gremio de transporte. Asimismo, argumentan falta de voluntad y respuesta a sus peticiones.

Resaltaron que la acción anunciada se fundamenta estrictamente en lo establecido en el Artículo 33 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que garantiza el Derecho de Reunión y Manifestación, así como el derecho de petición contenido en el Artículo 28 del mismo cuerpo legal.

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