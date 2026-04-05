Se incrementa el tránsito vehicular en carreteras del país

La Dirección de Protección y Seguridad Vial (Provial) informó que el tránsito vehicular empezó a incrementarse en las carreteras del país, entre ellas el tramo del kilómetro 113 de la carretera CA-2 Occidente, durante este Domingo de Resurrección, 5 de abril de 2026. La entidad subrayó que varios de sus agentes acudieron a la aldea Cocales, municipio de Patulul, en el departamento de Suchitepéquez, para dirigir el tránsito vial y evitar aglomeraciones.
Ante la situación de las carreteras, las autoridades recomendaron transitar con las precauciones necesarias. Asimismo, medios locales reportaron que en el lugar hay más de 10 kilómetros de filas vehiculares, hecho que atribuyen al retorno de varios viajeros a la capital y otros destinos.
En otras carreteras, Provial reportó un accidente de tránsito, específicamente en el kilómetro 244 de la ruta al Atlántico, CA-9 Norte. La entidad añadió que en ese tramo se reportó la colisión entre una camioneta agrícola y una motocicleta, con saldo de una persona herida.
Agentes de Provial precisaron que este accidente ocurrió en la jurisdicción de La Ruidosa, municipio de Morales, de partamento de Izabal. Tras el accidente, el paso estuvo cerrado de manera momentánea en ambos sentidos, explicaron.
En otras noticias: Pronostican lluvias para este Domingo de Resurrección
Seguridad en las carreteras
Brigadistas de Provial también le dieron asistencia vial a los usuarios de una camioneta agrícola que quedó varada por desperfectos mecánicos en el kilómetro 210 de la ruta CITO-180, en el municipio de Zunil, departamento de Quetzaltenango.
Los agentes instalaron señalización temporal en el área, porque el automotor obstruyó el carril con dirección hacia el norte.
Mientras tanto, la Policía Nacional Civil también reportó que realiza operativos de prevención en varias carreteras del país, para evitar accidentes de tránsito, ante el retorno de los veraneantes, desde varios puntos turísticos del país.
La PNC indicó que uno los puestos de control se instalaron en el ingreso al departamento de Escuintla, donde desarrollan procedimientos de identificación y registro de personas.