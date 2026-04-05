Pronostican lluvias para este Domingo de Resurrección

El departamento de pronósticos del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) advirtió que para este Domingo de Resurrección, 5 de abril de 2026, se esperan lluvias o lloviznas en gran parte del territorio nacional durante la tarde y noche. La entidad también informó que existirá un ambiente cálido y húmedo, durante la jornada.
Durante amanecer y mañana se experimentará nubosidad dispersa, alternando con nublados parciales. La entidad agregó que habrá una alta radiación solar y temperaturas elevadas.
El Insivumeh informó que durante tarde y noche habrá un ingreso de humedad que continuará promoviendo los nublados con lloviznas o lluvias acompañadas de actividad eléctrica que pueden extenderse hasta horas de la noche.
El Insivumeh agregó que "los mayores acumulados pueden presentarse en las regiones Norte, Bocacosta, Occidente, sur de Valles de Oriente y Altiplano Central".
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Insivumeh pide precauciones ante las lluvias esperadas
El Insivumeh no descartó las tormentas severas, especialmente en sectores montañosos o volcánicos. Asimismo, añadió que el viento predominará del norte ligero, cambiando a sur temporalmente.
Se recomienda mantener las precauciones necesarias ante las lluvias pronosticadas y las altas temperaturas", solicitó el Insivumeh.
En otras ocasiones, el Insivumeh ha pedido precaución ante la posibilidad de inundaciones, deslizamientos de tierra y daños en la infraestructura y red vial del país.
Durante la Semana Santa se registraron lluvias en varios sectores del territorio nacional, especialmente el Viernes Santo. En lugares como San Juan Alotenango, Sacatepéquez; Asunción Mita, Jutiapa; Cobán, Alta Verapaz y otros sectores, las precipitaciones complicaron la elaboración de alfombras.