Tensión por choque de autobús en ruta Palín Escuintla

Después de que un autobús del servicio extraurbano de pasajeros chocara en contra de un microbús, sobre el kilómetro 49 de la ruta antigua entre Palin y Escuintla, momentos de tensión se vivieron por la captura del chofer de la primera unidad de transporte mencionada.
Medios locales difundieron un video en el que se ve que varias personas enojadas persiguen la patrulla de la Policía Nacional Civil (PNC) recriminando el accidente al conductor. Los afectados gritaron todo tipo de insultos al detenido, por lo que las autoridades lo tuvieron que sacar del lugar para evitar violencia.
En medio de todos los insultos contra el piloto del autobús, un reportero local reportó, de manera preliminar, que varias de las personas sospechaban que el acusado iba en estado etílico y sería el causante de la tragedia en la citada carretera.
La unidad de transporte de pasajeros que protagonizó el accidente pertenece a la empresa de transportes Esmeralda y se identifica con las placas comerciales 466 BLK.
Chofer del autobús queda identificado
La PNC confirmó, por medio de un mensaje urgente, que el piloto de la camioneta Esmeralda fue consignado de manera inmediata tras el accidente de tránsito. Las autoridades indicaron que el detenido es Marvin Alexander Arriaza Portillo, quien fue llevado ante la justicia por los uniformados.
Al momento de la detención, Arriaza vestía playera polo con rayas negras y blancas, pantalón gris, y gorra gris. Para realizar el traslado, la PNC le colocó grilletes y lo evacuó en un autopatrulla.
Según los policías, la Dirección General de Transportes emitió una sanción contra el señalado, porque la unidad de transporte de pasajeros no contaba con limitador de velocidad. La detención estuvo a cargo de agentes de la comisaría 31 de la PNC, con sede en la cabecera departamental de Escuintla.
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