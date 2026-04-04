 Protege a tus mascotas del calor en Semana Santa
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Protege a tus mascotas del golpe de calor esta Semana Santa

Con el aumento de temperaturas durante la Semana Santa en Guatemala, es crucial asegurar el bienestar de mascotas, tomando precauciones para prevenir el golpe de calor.

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Un perro bebe agua pura., Ilustrativa de archivo: EFE
Un perro bebe agua pura. / FOTO: Ilustrativa de archivo: EFE

Durante la Semana Santa, las altas temperaturas representan un peligro real para las mascotas y animales bajo el cuidado humano, advirtió la Unidad de Bienestar Animal (UBA) del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) en Guatemala.

Según la UBA, el incremento del calor puede provocar complicaciones de salud graves para los animales, llegando a poner en riesgo su vida. Por ello, la dependencia llamó a la población a estar alerta y aplicar medidas preventivas que resguarden el bienestar animal en estos días de calor intenso.

Recomendaciones esenciales para evitar el golpe de calor en animales

Las mascotas no pueden regular su temperatura corporal como lo hacen las personas, por lo que la exposición prolongada al sol o ambientes calurosos puede derivar en emergencias como el golpe de calor. Por ello, se comparten las siguientes recomendaciones:

  • Ofrecer agua limpia y fresca en todo momento para evitar la deshidratación.
  • Asegurar zonas con sombra y buena ventilación, lo que contribuye a mantener la temperatura corporal estable.
  • Evitar la exposición directa a los rayos solares, sobre todo al mediodía y en las horas de mayor calor.
  • Sacar a pasear a los animales sólo en horarios seguros, preferentemente durante la mañana temprano o al final de la tarde.
  • No dejar a ningún animal dentro de vehículos o espacios cerrados, ya que el calor se incrementa rápidamente en estos lugares.
  • No exponer a los animales a la intemperie, ya que corren el riesgo de sufrir un golpe de calor aun bajo sombra si las condiciones no son adecuadas.
  • El cumplimiento de estas acciones responde a la responsabilidad de brindar condiciones mínimas de bienestar animal. Con ello, se previene no solo el golpe de calor, sino también otros padecimientos asociados a las altas temperaturas.
¿Qué está causando la sensación de más calor en Guatemala?

A pesar del ambiente caluroso, el pronóstico indica la presencia de lluvias frecuentes en el suroccidente del país.

Identificar y actuar ante los síntomas de golpe de calor

La UBA alertó que el golpe de calor se manifiesta a menudo con jadeo excesivo, debilidad, desorientación y, en casos graves, convulsiones. Ante la presencia de cualquiera de estos signos, el llamado es claro: acudir de inmediato a un médico veterinario para evitar consecuencias fatales.

"La protección y el respeto por los animales debe ser una prioridad durante todo el año, especialmente en épocas de temperaturas extremas", enfatizó la entidad.

* Con información del Gobierno de Guatemala.

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