 NASA publica la primera foto de la cara oculta de la Luna
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NASA publica la primera foto de la cara oculta de la Luna tomada por la misión Artemis II

Este domingo, los astronautas revisaron una lista detallada de las características de la superficie de la Luna.

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Imagen tomada de la pagina oficial de la NASA que muestra una fotografía de la de la cara oculta de la Luna captada por la tripulación de la misión Artemis II, EFE/ NASA
Imagen tomada de la pagina oficial de la NASA que muestra una fotografía de la de la cara oculta de la Luna captada por la tripulación de la misión Artemis II / FOTO: EFE/ NASA

 La NASA publicó este domingo una fotografía de la cara oculta de la Luna captada por la tripulación de la misión Artemis II, que se encuentra a un día de llegar a su objetivo para convertirse en la primera misión tripulada en alcanzar la órbita del satélite natural en más de medio siglo.

En la imagen, tomada el sábado, se observa a la Luna al revés, con su Polo Sur apuntando hacia arriba y una vista completa de la cuenca Oriental de la Luna, la cual nunca antes había sido vista en su totalidad por ojos humanos, según describió la agencia espacial.

La cuenca Oriental será objeto de estudio 

La cuenca Oriental será un objeto de estudio continuo para la tripulación -compuesta por el comandante Reid Wiseman y los astronautas Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen- que espera llegar este lunes a un punto estratégico de observación de la cara oculta de la Luna, tras recorrer la mayor distancia jamás recorrida desde la Tierra: 406.773 kilómetros.

Este domingo los astronautas han revisado una lista detallada de las características de la superficie de la Luna que fotografiarán y analizarán durante su sobrevuelo de seis horas la tarde del 6 de abril cuando las ventanas de la cabina principal de Orion apuntarán hacia la Luna.

Cuando la tripulación, que no alunizará, pase mañana por la cara oculta de la Luna, perderá comunicación por radio con el control de misión durante unos 40 minutos, lo cual está totalmente controlado, según la NASA.

Y tras una aventura de diez días, los cuatro astronautas tienen previsto llegar a la costa de San Diego el próximo viernes, donde la cápsula Orión se zambullirá en el mar.

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