 Alfombra deslumbra en la Iglesia de Santa Catarina Pinula
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Alfombra deslumbra en la Iglesia de Santa Catarina Pinula

Como una pieza de arte emergió la alfombra del colectivo Chucho Callejero, este Domingo de Resurrección, en Santa Catarina Pinula.

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El talento de los integrantes del Colectivo Chucho Callejero se hizo sentir durante este Domingo de Resurrección, 5 de abril de 2026, con una alfombra en el Parque Central de Santa Catarina Pinula, frente a la Iglesia Católica, en el centro del municipio.

La pieza artística destacó el rostro de Jesucristo extendiendo su mano, como haciendo una invitación para acercarse a Él y aceptarlo en el corazón. La figura tridimensional hizo sentir que la mano gigante de Dios está cerca de quienes lo buscan.

Alfombra deslumbra en la Iglesia de Santa Catarina Pinula | Colectivo Chucho Callejero

Alfombra deslumbra en la Iglesia de Santa Catarina Pinula / Colectivo Chucho Callejero

Alfombra deslumbra en la Iglesia de Santa Catarina Pinula | Colectivo Chucho Callejero

Alfombra deslumbra en la Iglesia de Santa Catarina Pinula / Colectivo Chucho Callejero

Alfombra deslumbra en la Iglesia de Santa Catarina Pinula | Colectivo Chucho Callejero

Alfombra deslumbra en la Iglesia de Santa Catarina Pinula / Colectivo Chucho Callejero

Los colores que predominaron en la alfombra del Colectivo Chucho Callejero fueron el amarillo, beige, azul y amarillo. La obra fue protegida con bardas de metal, para que muchas personas pudieran disfrutarla, en sus paseos del Domingo de Resurrección.

Jorge Corneto, director del Colectivo Chucho Callejero, informó durante esta Semana Santa que buscan realizar alfombras con la metodología de realismo, utilizando materiales de calidad como el aserrín de colores.

Las declaraciones de Corneto fueron compartidas por medios católicos cuando también elaboraron otra pieza de arte a un costado de la Iglesia de la Merced, en la zona 1 capitalina, para el paso de Jesús Nazareno de la Reseña.

@colectivochuchocallejero

alfombra para Cristo del Amo. Viernes Santo 2026 Paseo la Sexta Guatemala #colectivochuchocallejero @Astrid Tenes @novafegt

♬ Crucifixion - Ron Allen & Chris Bleth & John Debney & Nick Ingman & his Orchestra

Celebran la alfombra 100 de Semana Santa

Corneto aseguró que el colectivo tiene más de 10 años de experiencia elaborando estas alfombras y celebró que muchas personas estén desarrollando esta modalidad durante la Semana Mayor.

En sus redes sociales, el colectivo Chucho Callejero celebró que en 11 años ha realizado más de 100 alfombras artísticas. "Hemos deseado llevar el arte a las calles y cada diseño realizado por el maestro Corleto ha despertado en nosotros la creatividad y el reto de plasmarlo con aserrín", comunicaron desde el sitio oficial.

Cambiamos la pintura por aserrín y los pinceles por las manos; Sin moldes ni esténciles, todo hecho a mano", destacaron los artesanos en el sitio.

"Agradecemos a Dios y a todas y todos los que han creído y apoyado nuestro trabajo artístico", finalizaron en su publicación.

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