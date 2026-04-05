 Lamentan fallecimiento de Monseñor Mario Enrique Ríos Montt
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Lamentan fallecimiento de Monseñor Mario Enrique Ríos Montt

Monseñor Gonzalo de Villa y Vásquez expresó condolencias por el fallecimiento de Monseñor Mario Enrique Ríos Montt.

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Fieles lamentaron el deceso de Mario Enrique Rios Montt, Redes sociales.
Fieles lamentaron el deceso de Mario Enrique Rios Montt / FOTO: Redes sociales.

La Arquidiócesis de Santiago de Guatemala lamentó la muerte de Monseñor Mario Enrique Ríos Montt, Obispo Auxiliar Emérito, durante este domingo, 5 de abril de 2026. La entidad religiosa confirmó la noticia por medio de una esquela que compartió por medio de sus canales oficiales.

Mons. Gonzalo de Villa y Vásquez, sj expresa sus muestras de condolencia a su familia y a quienes compartieron con él su ministerio sacerdotal; Qué descanse en paz", afirma el comunicado emitido.

La Parroquia Nuestra Señora de Candelaria se unió al pesar por el sensible fallecimiento de Monseñor Mario Enrique Ríos Montt C.M. y expresó que se mantiene en oración y con esperanza cristiana ante lo ocurrido.

"Elevamos nuestras súplicas al Señor para que le conceda el descanso eterno y brille para él la luz perpetua. Qué Cristo, vencedor de la muerte, lo reciba en su Reino, y conceda consuelo y fortaleza a sus familiares, amigos y a toda la Iglesia", desearon.

Los fieles de la citada congregación añadieron parte de sus oraciones, rogando: "Dulce Corazón de María, sed su salvación."

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Monseñor Mario Enrique Ríos Montt en la historia

Medios especializados en religión destacan que Monseñor Mario Enrique Ríos Montt fue una figura clave de la Iglesia Católica de Guatemala por su trabajo en la defensa de los derechos humanos. El religioso tuvo un contraste bien marcado con su hermano y expresidente de Guatemala, Efraín Ríos Montt.

Monseñor Mario Enrique Ríos Montt Nació en Huehuetenango el 13 de marzo de 1932 y fue ordenado como sacerdote en 1959.

En 1987 fue nombrado como Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de Santiago de Guatemala y también fungió como Administrador Apostólico del Vicariato de Izabal, resaltan medios católicos.

El religioso también trabajó en la dirección de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado (ODHAG) y durante gestión fue el principal responsable de dar continuidad al proyecto de Recuperación de la Memoria Histórica (REMHI). Esa obra documentó las violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado interno.

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